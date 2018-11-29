Стало известно, как будет выглядеть памятник Льву Сапеге в Слониме 29.11.2018, 14:57

Скульптуру установят в центре города.

В Слониме выбрали эскиз памятника бывшему старосте города Льву Сапеге.

Решение было принято в среду, 28 ноября.

Как рассказала корреспонденту «Газеты Слонимской» начальник отдела культуры Слонимского райисполкома Галина Данильчик, на конкурс было представлено девять работ.

Победителя выбирала комиссия. Конкурс эскизных проектов памятника бывшему старосте Слонима, канцлеру Великого княжества Литовского Льву Сапеге (1557-1633) был объявлен в октябре.

Памятник планируется поставить в центре города на площади Ленина, на так называемой сковородке, в следующем году к Дню белорусской письменности, который будет проходить в Слониме. Победителем стал проект коллектива минских скульпторов, в число которых входит знаменитый скульптор из Слонима Иван Миско.