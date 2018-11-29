Что известно о новом президенте Грузии Саломе Зурабишвили 29.11.2018, 15:23

Президентом Грузии впервые стала женщина.

Формально независимая кандидатка на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия Грузии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», выиграла выборы во втором туре. За нее проголосовали 59,52% избирателей, кандидат от оппозиционного Единого национального движения набрал 40,48% голосов.

«Новое время» рассказывает, что известно о первой женщине, ставшей президентом Грузии.

Родилась во Франции и 30 лет проработала во французском МИДе

Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Ее отец Леван Зурабишвили был главой грузинской диаспоры Франции, а дед по материнской линии Нико Николадзе (1843 - 1928) - известным грузинским писателем, либеральным журналистом, политиком и общественным деятелем, выступавшим за полную независимость Грузии от России. Во время вторжения Советской России в Грузию Николадзе находился за границей и так и не решился вернуться. Дед Саломе по отцовской линии Иванэ Зурабишвили входил в меньшевистское правительство независимой Грузии.

Саломе Зурабишвили училась в Парижском институте политических наук и начала учиться на магистерской программе в Колумбийском университете в Нью-Йорке, но в 1974 году отказалась от учебы ради работы во французском МИДе. В этом ведомстве она занимала ряд должностей, работала в Италии, США, Чаде. Кроме грузинского и французского, она говорит на английском, немецком и итальянском языках.

Саломе Зурабишвили встречается с председателем ОБСЕ Соломоном Паси в качестве главы МИД Грузии, сентябрь 2004 года / Фото: EPA

Саломе Зурабишвили состояла в браке с грузинским журналистом Джанри Кашией (1940 - 2012), в этом браке у них родилось двое детей.

В 2003 году Зурабишвили стала послом Франции в Грузии, а 18 марта 2004 года Михеил Саакашвили, который был тогда президентом, назначил ее главой МИД Грузии, она стала первой женщиной, занявшей этот пост. На тот момент у Зурабишвили было как французское, так и грузинское гражданство.

Первые конфликты с грузинскими политиками

Зурабишвили возглавляла МИД Грузии недолго - вечером 19 октября 2005 года премьер-министр Зураб Ногаидели ее уволил. Причиной увольнения стал конфликт Зурабишвили с парламентом. Незадолго до того, как объявили о ее отставке, она уволилась из французского МИДа, который до этого продолжал выплачивать ей зарплату, и объявила, что намерена пойти в политику в Грузии.

Зурабишвили и глава украинского МИДа во время встречи в апреле 2005 года / Фото: EPA

В ноябре 2005 года она основала Общественное движение Саломе Зурабишвили, а в январе 2006 года объявила о создании новой политической партии Путь Грузии.

В октябре 2007 года Путь Грузии присоединился Объединенной оппозиции, которая планировала назначить Зурабишвили премьер-министром, если на президентских выборах в 2008 году победит ее кандидат Леван Гачечиладзе. Однако в январе 2008 года на второй президентский срок был переизбран Саакашвили. 12 ноября 2010 года Зурабишвили объявила о своем уходе из руководства Пути Грузии и из грузинской политики.

Перерыв и возвращение в грузинскую политику

После этого Зурабишвили некоторое время была членом экспертной группы ООН по мониторингу ситуации в Иране.

В 2013 году Зурабишвили попыталась участвовать в президентских выборах, но ей в этом отказали из-за двойного гражданства

Однако перерыв был недолгим - в 2013 году она попыталась участвовать в президентских выборах, но ей в этом отказали из-за двойного гражданства (сейчас Зурабишвили уже отказалась от французского гражданства).

В 2016 году она прошла в парламент при поддержке правящей партии Грузинская мечта, но баллотировалась как независимый депутат в одном из мажоритарных округов в Тбилиси.

Президент потеряет полномочия

На выборах 2018 года президента Грузии в последний раз избирали всенародным голосованием. С 2024 года выбирать президента будет избирательная коллегия из 300 человек: 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей.

После того, как Саломе Зурабишвили принесет присягу, вступит в силу новая конституция, ограничивающая президентские полномочия и предусматривающая переход к парламентской республике.

Правящую партию Грузинская мечта больше всего беспокоила возможность победы кандидата от отколовшегося от оппозиционного движения Сила в единстве Единого Национального Движения Давида Бакрадзе.

"Исходя из того, что реальной альтернативой является только Национальное Движение, правящая партия не может допустить победу их кандидата, потому что это ставит под вопрос уже выборы 2020 года, и может начаться долгий и жесткий политический процесс. Кроме того, может быть помилован по всем делам Саакашвили и обеспечен его приезд в Грузию [...] А если у Саакашвили развяжутся руки, то всякого можно ожидать", - говорил политолог Гия Хухашвили.

После победы Зурабишвили Саакашвили уже заявил, что не признает результатов выборов в Грузии и призвал ее граждан "перейти на положение массового неповиновения".

Скандальное заявление

В самом начале предвыборной кампании Зурабишвили сделала скандальное заявление о войне с Россией 2008 года. Отвечая на вопрос журналиста, она сказала, что Россия начала войну против Грузии еще сто лет назад, но Грузия ввязалась в российскую провокацию, спровоцировав новый виток конфликта.

Это заявление раскритиковали как в оппозиции, так и в правящей партии.

Россия начала войну против Грузии еще сто лет назад, но Грузия ввязалась в российскую провокацию, спровоцировав новый виток конфликта

Пытаясь оправдаться, Зурабишвили сказала, что в 2008 году в роли агрессора выступила Россия, но Саакашвили и его окружение сыграли на руку Москве, дав военный ответ на российскую провокацию, причем Россия это использовала как повод для начала войны.

"Это было огромным преступлением Саакашвили и Национального движения перед грузинским народом и государством, и вспоминать об этом - наш гражданский долг", - написала она.

Такое объяснение соответствует позиции Грузинской мечты.