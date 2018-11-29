Агрогламур и «буржуазный» шик: 10 примеров дизайна минских квартир 2 29.11.2018, 15:58

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Фото: t.me/belrealt

Белорусские квартиры известны своим самопальным дизайном.

У многих при ремонте квартиры возникает вопрос: зачем нам профессиональный дизайнер? И делают ремонты на свой вкус. Один из минских риэлторов создал Телеграм-канал, где показывает "шедевры" народного дизайна и полета мысли. Здесь и агрогламур, и безвкусный "буржуазный" шик, и аристократические братки из 90-х. После этих фото вопрос о дизайнере не должен возникать, пишет euroradio.by.

1. Эконом-сюрреализм. Плиточное безумие, похоже, вдохновленное изменением реальности в фильме "Доктор Стрэндж".

2. Туалет, вызывающий флэшбеки с Элмо из "Улицы Сезам". Бедняга, такой участи никто не заслужил.

3. Гигантский одуванчик в туалете, хорошо хоть не борщевик. Здесь главное не чихнуть.

4. Подборка неонового безумия. Когда хотел прокачать свою машину, но увлекся и заодно установил неон во всей квартире. Все в глянцевом гламуре, из-за чего квартира стала выглядеть, как клуб начала 2000-х. Возможно, это ностальгия.

5. Гигантские деревья на стене, чтобы почувствовать себя лесным эльфом.

6. Квартира, в которой коммуной живут уже возмужавшие медведи, которых когда-то выбросили из самолета на Беларусь.

7. Хозяева квартир — фанаты фиолетового.

8. Для тех, кто любит одиночество.

9. Туалет в джунглях. Также там должен быть соответствующий саундтрек. Беспокойные бабуины где-то вскрикивают вдали, пение тропических птиц, внезапный рев пантеры, который помогает быстрее сделать дела.

10. Квартира, оформленная в аристократическом стиле "аграрное барокко", в углу привет передает браток из 90-х.