ООН: Правительство Беларуси ответит за свои нарушения 1 29.11.2018, 16:09

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КПЧ ООН признал нарушения Беларуси из-за давления на независимый профсоюз на «Граните» в Микашевичах.

В 2012 году, когда руководство завода "Гранит" в Микашевичах давило на Белорусский независимый профсоюз на предприятии, за них вступился и РЭП. Речицкий исполком отказал в проведении пикета активисту, тот пожаловался в КПЧ ООН - и спустя шесть лет получил подтверждение своей правоты, пишет praca-by.info.

Решение КПЧ ООН не имеет срока давности - правительство Беларуси ответит за свои нарушения.

3 июля 2012 года активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак заявил в центре Речицы мирное собрание, на котором хотел протестовать против преследования независимого профсоюза на "Граните". Немногим ранее около 600 работников "Гранита" добровольно вышли из профсоюзной организации ФПБ в знак протеста против низких, по их мнению, зарплат и плохой работы профсоюзного комитета предприятия. Более 200 рабочих решили присоединиться к Независимому профсоюзу горняков. Начальство, при поддержке государства, ответило репрессиями.

Независимый профсоюз РЭП активно включился в поддержку коллег-профсоюзников.

Зинаида Михнюк, сейчас исполняющая обязанности председателя РЭП, рассказывала о помощи горнякам: "Наша боль – это микашевичский «Гранит». Мы, часть из присутствующих здесь, ездили к ним на встречи, верили, что «Гранит» выстоит. Но руководство планомерно увольняло неугодных, а теперь из тех, кто остался, можно вить веревки".

Рэповцы по всей Беларуси в 2012 году поддерживали горняков из независимого профсоюза, каждый в своем городе. В Речице это вылилось в запрещенный пикет, а далее - в индивидуальное обращение в КПЧ ООН, составить которое Андрею Стрижаку помог правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Индивидуальное обращение в КПЧ ООН, или, иначе говоря, жалоба была отправлена в 2012 году, и вот в 2018 году юристы приняли решение по кейсу "Стрижак против Беларуси".

В Комитете ООН по правам человека признали, что белорусское государство нарушило права члена Совета профсоюза РЭП Андрея Стрижака на мирное собрание и выражение мнения. Об этом стало известно из полученного соответствующего решения, принятого 8 ноября (дело №2260/2013) на осенней, 124-й сессии КПЧ ООН. Леонид Судаленко говорит, что Комитет удовлетворил каждое требование их жалобы.

«Мы достаточно полно обосновали претензии к государству о нарушении прав на выражение мнения с использованием мирного собрания по статьям 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Кроме того, по делу установлено нарушение и статьи 2 пакта, так как белорусское правительство на законодательном уровне не принимает никаких мер, необходимых для обеспечения прав каждому, гарантируемых пактом», - заявил Л. Судаленко.

Юрист также отметил, что в части мер общего характера Комитет в решении отметил о необходимости приведения белорусского законодательства в этой части и практики его применения в соответствие с требованиями Международного пакта о гражданских и политических правах.

Кроме того, белорусское правительство обязано выплатить в пользу активиста все понесенные по делу издержки, включая компенсацию. Оно также обязано официально опубликовать данное решение на русском и белорусских языках и в течение 180 дней сообщить Комитету о его исполнении.

Андрей Стрижак заявляет, что проведена классическая стратегическая тяжба, направленная как на изменение законодательства, так и практики его применения. Он будет добиваться исполнения принятого решения на территории Республики Беларусь.