До –20 градусов ожидается в Беларуси в последние дни осени 1 29.11.2018, 16:17

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Белорусы прошли первое испытание зимой.

В ночь на 29 ноября местами по стране столбики термометров опустились почти до –20 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая погода требует особого режима в работе как коммунальных служб, так и транспортной отрасли. Днем 29 ноября температура немного повысится, вместе с тем белорусам стоит утепляться.

Касается это и автомобилистов. Госавтоинспекция напоминает о необходимости замены шин на соответствующие сезону.

В ближайшие сутки немногим потеплеет. Основной удар морозы вновь нанесут по востоку страны. Здесь уже предстоящей ночью ожидается около 15 градусов мороза.