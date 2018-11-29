До –20 градусов ожидается в Беларуси в последние дни осени

До –20 градусов ожидается в Беларуси в последние дни осени1
- 29.11.2018, 16:17
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Белорусы прошли первое испытание зимой.
В ночь на 29 ноября местами по стране столбики термометров опустились почти до –20 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая погода требует особого режима в работе как коммунальных служб, так и транспортной отрасли. Днем 29 ноября температура немного повысится, вместе с тем белорусам стоит утепляться.
Касается это и автомобилистов. Госавтоинспекция напоминает о необходимости замены шин на соответствующие сезону.
В ближайшие сутки немногим потеплеет. Основной удар морозы вновь нанесут по востоку страны. Здесь уже предстоящей ночью ожидается около 15 градусов мороза.