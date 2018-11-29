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Александр Глеб: Нам надо забивать и выигрывать

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  • 29.11.2018, 16:39
Александр Глеб

Любой другой результат БАТЭ не устраивает.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб надеется на победу в матче против «Види», пишет «Трибуна».

– Задача у нас одна – выиграть. Поэтому и настроение боевое. Ребята понимают, что на кону. И мы будем делать все возможное.

«Види» хорошо действует от обороны, но мы в любом случае будем стараться играть с позиции силы. Нам надо забивать и выигрывать. Любой другой результат ничего нам не дает. Поэтому будем рисковать.

Понимаем, что будет непросто, но, надеемся, удача окажется на нашей стороне. Ну и, конечно, надеемся, что в такую погоду болельщики придут и поддержат нас. Очень этого хочется, – сказал Глеб.


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