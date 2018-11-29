Четыре главных плюса путешествий для здоровья 29.11.2018, 16:45

Некоторые ученые считают, что путешествия являются альтернативой лекарствам.

По мере открытия границ путешествия становятся все более популярными. Тем приятней узнать, что у них есть очень полезные для здоровья свойства, сообщает healthinfo.ua.

Некоторые ученые считают, что путешествия являются альтернативой лекарствам. Начнем с того, что это превосходные физические нагрузки, особенно если ваш отпуск проходит не только на пляже, а еще и в активных прогулках. Для того, чтобы наша иммунная система работала хорошо, ей необходимы постоянные тренировки за счёт контактов с разными патогенными. Существуют исследования, которые показывают, что небольшое воздействие грязи помогает стабилизировать работу организма и кишечника. Именно поэтому путешествия творят настоящие чудеса со здоровьем. В разных городах и странах мы сталкиваемся с разными бактериями и адаптируем к ним организм.

Нечего и говорить о том, что путешествия значительно снижают уровень стресса, а порой и вовсе избавляют от него. Стресс связан с рутиной повседневной жизни, а при путешествиях мы полностью меняем впечатления. Научно доказано, что путешествия делают нас более счастливыми, уменьшая уровень тревожности. Это одно из лучших лекарств против депрессий и разного рода маний. Достаточно даже трехдневной поездки куда-нибудь в новое место, как вероятность появления хорошего настроения и значительного уменьшения стресса повысится.

Не так давно исследования показали, что любители путешествий ещё и реже сталкиваются с инфарктами, по сравнению с теми, кто не очень любит подобные поездки. В частности, у ежегодно совершающих путешествия риск инфаркта на 30% ниже, по сравнению с теми, кто никуда не выезжает. Опять-таки, это является следствием уменьшения уровня стресса и увеличения объема физических нагрузок в жизни.