Две ночи, которые изменили историю 1 Роман Бессмертный

29.11.2018, 17:09

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Роман Бессмертный

Фото: glavcom.ua

К сожалению, война не ограничится противостоянием только Украины и России.

«Подпиши» – скандировал Евромайдан 5 лет назад. И Янукович к тому времени уже озвучил о своем намерении подписывать Соглашение об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом. У европейских лидеров оставались сутки для того, чтобы повлиять на украинского президента.

Тогдашний глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский вечерним самолетом должен был вылетать на Саммит Восточного партнерства в Вильнюс. За несколько часов до отлета у меня состоялась встреча с ним. Он очень торопился. И я с порога сразу же парировал: «Вы последний, кого я могу попросить.

Подпишите вместо соглашения некий меморандум, заявление, хоть что-нибудь. Иначе быть беде». Ощущение опасности не давало мне покоя. Нужен был документ, пусть даже формальный, который бы хоть немного успокоил накалившиеся страсти в Киеве и стал четким ответом Москве.

Европейские лидеры, которые приезжали на саммит 28 ноября, веселились, шутили, пели песни. Они не понимали и не догадывались, чем завершится эта встреча. Я смотрел видеотрансляцию и не переставал удивляться – в каких разных мирах мы живем. Один мир накануне войны, а другой этого и вовсе не замечает.

О ходе переговоров в Вильнюсе узнавал от моего хорошего товарища, литовского дипломата. Всю ночь на 29 ноября был с ним на связи, мне были известны некоторые детали кулуарных бесед. Лидерам ЕС не удалось убедить Януковича. И тогда я очень пожалел о том, что не вручил Яну Томбинскому проект заявления или меморандума, которые могли бы подписать вместо Соглашения об ассоциации. У европейских лидеров просто не было достаточно времени на подготовку альтернативного документа – они потратили это время на уговоры Януковича.

Один мир накануне войны, а другой этого вовсе не замечает

«Он меня уничтожит, если я это сделаю», – эта фраза Януковича в разговоре с Грибаускайте стала контрольной. И запустила все трагические события, произошедшие в Украине спустя некоторое время: революцию, аннексию Крыма, войну на Донбассе.

Трагедия начнется уже следующей ночью. Утром 30 ноября 2013 года мы с супругой включим телевизор и онемеем от происходящего ужаса. На Майдане пролилась кровь невинных молодых людей, видевших свое будущее в Европе.

Две ночи. Два поступки одного человека, которые изменили историю и всех нас. Двое суток, ставших предвестниками кровавой войны. Которая, к сожалению, не ограничится противостоянием только Украины и РФ.

Роман Бессмертный, «Фейсбук»