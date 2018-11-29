«Власти живут в своей реальности, а мы в своей» 29.11.2018, 17:13

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Сергей Веремеенко

Милиционеры сфабриковали очередной протокол на гродненского активиста.

Активист и предприниматель из Гродно Сергей Веремеенко получил по почте протокол, передает «Радыё Рацыя».

Административный протокол был сфабрикован милицией за то, что он участвовал в праздновании традиционного Свислочского фестиваля памяти повстанцев 1863 года. Особенно абсурдным здесь выглядит собственное признание милиционеров, которые оформляли протокол, что им известны праздничные намерения участников. Однако Сергей Веремеенко не жалеет, что на могиле Виктора Калиновского развевался бело-красно-белый флаг.

- Для меня это какой-то параллельный мир. Мы живем своей нормальной жизнью, а эти люди ходят за нами, следят за нами, снимают нас на камеры, потом пишут протоколы, потом звонят мне и говорят: приходите, мы вас опросим. Я отказываюсь, ссылаюсь на законодательство, пусть они свои протоколы рассматривают сами. Вот так оно и происходит. Потом пришлют бумагу мне на суд. На суд я не поеду. Ведь у меня нет времени ехать в суд, нет у меня денег, чтобы тратить на это. Они в своей реальности, а мы в своей, - говорит Веремеенко.

Напомним, что за нынешний "Свислочский фестиваль повстанцев 1863 года" уже оштрафовали пять белорусских граждан. Сейчас известно, что на очереди репрессивного "судебного конвейера" кроме Сергея Веремеенко остались Владимир Хильманович, суд над которым должен пройти в Свислочи третьего декабря, а также Николай Соляник.