Россияне готовятся к инфляционному шоку 1 29.11.2018, 17:26

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Инфляционные ожидания населения подскочили до уровней осенней девальвации рубля.

Ожидания населения России по инфляции резко ухудшились, сообщил ЦБ РФ по итогам опроса, проведенного в ноябре. Об этом пишет finanz.ru.

В ближайшие 12 месяцев граждане РФ ждут роста цен на 9,8%. Уровень инфляционных ожиданий подскочил на 0,5 п.п. по сравнению с октябрем вплотную приблизился рекорду за 1,5 года, который был зафиксирован в сентябре на фоне резкой девальвации рубля (10,1%).

Доля опрошенных, считающих, что цены в ближайшие год вырастут «очень сильно» взлетела до 20% и стала максимальной с декабря прошлого года.

Количество тех, что считает, что цены будут «расти быстрее, чем сейчас», достигло 3-летнего пика в 23%.

В первую очередь люди жалуются на дорожающее продовольствие и бензин%: «сильный» рост цен на мясо и птицу отметили 40% респондентов, на сыр и колбасу - 28%, на молоко - 26%.

«Опрошенные стали более часто отмечать рост цен нахлеб и булочные изделия, яйца, сахар, чай и кофе», - констатирует ЦБ.

Уровень непосредственно наблюдаемой потребителями инфляции достиг 10,1%, что в 2,5 раза выше официальной цифры от Росстата, которая на конец ноября составляла 3,9%.

«В январе россиян ждет инфляционный шок», - говорит директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев: с нового года с 18% до 20% вырастет НДС, зашитый в стоимость всех товаров и услуг в стране.

Реальный рост цен будет выше и может достигать 6-10%, поскольку каждый товар, который лежит на прилавке, проходит несколько ступеней, и при каждой перепродаже между оптовиками платится НДС, пишут аналитики WMT Consult.

В первую очередь подорожают продукты: молоко и хлеб на 6%, свинина и яйца на 4%, сахар - на 11%, прогнозирует эксперт Аналитического центра при правительстве Анастасия Сысоева.

Запланированное правительством повышение налоговой нагрузки приведет к всплеску инфляции в начале 2019 года, предсказать масштабы которой «сложно», заявил 14 ноября директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин: пиковый рост придется на первую половину года, во второй инфляция начнет замедляться, но даже с учетом этого к концу 2019-го она выйдет на уровень 5-5,5%.

«Лучшим антиинфляционным фактором стала бы политика сильного рубля», - говорит Разуваев. Но у ЦБ и Минфина другие планы: с 15 января центробанк может возобновить скупку валюты, изымая из экономики все поступления от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.

В логике ЦБ это означает очередное повышение ключевой ставки на ближайшем декабрьском заседании, предупреждает экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов.