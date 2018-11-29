Россия вторые сутки не пропускает в Азовское море суда под любым флагом 29.11.2018, 17:50

Украина предлагает решать эту проблему совместно с западными партнерами.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Россия уже вторые сутки подряд не пропускает в Азовское море суда под любым флагом, кроме своих.

Об этом он сказал Укринформу на полях третьего Украинско-немецкого бизнес-форума в Берлине в четверг.

"Вторые сутки подряд никакие суда, причем под всеми флагами, в том числе флагами ЕС, не могут пройти ни в украинские порты, ни выйти из них в нейтральные воды", - подчеркнул украинский министр.

Министр убежден, что решать проблему прохода через Керченский пролив нужно системно, с привлечением западных партнеров.

"Это должен быть единый голос антироссийской коалиции, единая позиция, чтобы системно решить проблему. Решать точечно – сегодня открыли, завтра закрыли, послезавтра еще что–то - не пойдет", - считает Омелян.

Он напомнил, что из портов Азовского моря поставляется много продукции, в том числе в государства Европы. В целом же задержки с прохождением в некоторых случаях превышают 10 суток.

"Это влияет и на фрахт, и на стоимость конечной продукции, в том числе", - отметил Омелян.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.