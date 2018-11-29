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Налоговики пересчитали владельцев двух и более квартир

  • 29.11.2018, 17:59

Они должны заплатить миллионы рублей налога.

В Беларуси 161,1 тысячи физлиц владеют на праве собственности двумя и более квартирами. В этом году им предъявили к уплате налог на недвижимость в общем размере 9,1 миллиона рублей, сообщили tut.by в МНС.

В МНС поясняют, что физлица, которые владеют на праве собственности жилыми помещениями в многоквартирных и (или) блокированных жилых домах (квартирами), признаются плательщиками налога на недвижимость и обязаны уплачивать этот налог в отношении второго и последующих таких жилых помещений.


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