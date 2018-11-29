Агрессия России на море: СБУ обнародовала переговоры летчиков РФ 7 29.11.2018, 18:14

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В разговоре шла речь о применении оружия.

CБУ получила новые неопровержимые доказательства агрессивного вооруженного нападения РФ на корабли Военно-морских Сил Украины 25 ноября в Керченском проливе. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы СБУ Олег Фролов, сообщает liga.net.

Сотрудники СБУ с помощью технических средств получили переговоры экипажей российского самолета СУ-30 и вертолета КА-52 с соответствующими пунктами управления. "Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей", - отметил Фролов.

Украинские корабли стали мишенью, на которых российские военные отрабатывали свои навыки применения различных видов оружия.

"Украинские военнослужащие выжили чудом, ведь подверглись со стороны агрессора шести различных видам нападения", - подчеркнул заместитель главы СБУ.

Зафиксированы переговоры пилота самолета Су-30 СМ с позывным "509" с диспетчером под позывным "Джемпер" и кораблем ЧФ РФ с позывным "Мантилья". Переговоры проходили 25 ноября 2018 года с 18:43 до 20:36.

Фролов уточнил, что в переговорах между экипажами самолета Су-30 и вертолета КА-52 речь шла о применении оружия по военным кораблям Украины. "В этих переговорах четко указывается на использование двух "Карандашей" (неуправляемых ракет, - ред.) как со стороны Су-30, так и со стороны КА-52 ", – сказал Фролов.

29 ноября Фролов заявил, что приказ обстрелять корабли Военно-морских сил ВС Украины у Керченского пролива в Черном море осознанно отдало военное руководство России.

Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков. Их с кораблями забрали в Керчь. В 10 областях Украины введено военное положение.