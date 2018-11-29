Букмекеры уверены, что БАТЭ сегодня победит «Види» 1 29.11.2018, 18:34

БАТЭ имеет не такие уж плохие перспективы в плане шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы.

БАТЭ продолжит сегодня выступления в групповом раунде Лиги Европы УЕФА. Борисовчане проведут на «Борисов-Арене» один из ключевых поединков.

В предпоследнем туре борисовчане могут выйти на второе место, если дома обыграют венгерский «Види».

Букмекеры видят белорусов небольшими фаворитами этой встречи, оценивая их шансы на успех чуть меньше чем в 50%.

Коэффициенты на матч: П1 - 2.08, X - 3.36, П2 - 4.05. ТБ 2,5 - 2.45, ТМ 2,5 - 1.62.