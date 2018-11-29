Лукашенко дал интервью разоблаченному Навальным пропагандисту Брилеву 4 29.11.2018, 19:00

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Российский пропагандист рассказал об «ураганном» интервью с диктатором.

Российский пропагандист Сергей Брилев взял интервью у Александра Лукашенко на нужды репортажа о месте Беларуси в Европе и Евразии, передает «Белсат».

«В один момент наше сегодняшнее интервью с Лукашенко превращалось в – ураганное. По крайней мере, у меня таких разговоров еще не было», – сообщил Брилев в «Фейсбуке».

Брилев пообещал, что разговор покажут в эфире «Россия-24» дважды: как часть репортажа о Беларуси и ее месте в Европе и Евразии, а также как отдельное интервью – перед саммитом ЕАЭС.

Заседание глав стран ЕЭАС пройдет 6 декабря в Санкт-Петербурге.

«Все в головах. Знаем, куда идти, как идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетие, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть – разные союзы, в том числе Европейский союз. Мы понимаем, что надо делать, а что нельзя, чтобы к брекзиту не прийти, – сказал Лукашенко. – Все умеем, но не все делаем. Вы знаете, мы сами создаем проблемы: создаются барьеры в торговле, а мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, товаров, услуг и так далее. И везде – я Дмитрию Анатольевичу [Медведеву] с таким намеком говорил: проглядывает национальный эгоизм в торговле. Но мы знаем, что этого быть не должно», – заявил Лукашенко.

На прошлой неделе Сергей Брилев стал героем очередного расследования Алексея Навального, посвященного российским пропагандистам.

Авторы фильма проанализировали выпуски Брилева на российском телевидении и пришли к выводу, что их объединяет одно: у них нет плохих новостей, Россия наполнена перспективами и позитивными ожиданиями, а источник света и тепла – Путин.

Согласно следствию Навального, так вышло потому, что страна Брилева – не Россия, а Великобритания, а он сам – подданный Королевства.