Украина полностью закрыла въезд в Крым для иностранцев 29.11.2018, 19:03

В первую очередь, речь идет о гражданах России.

Госпогранслужба Украины приняла решение закрыть въезд в Крым для всех иностранцев.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ВВС Украина.

Там добавили, что с четверга, 29 ноября, пересекать административную границу с оккупированным полуостровом могут только граждане Украины.

"Наши граждане могут беспрепятственно пересекать государственную границу", - подчеркнули в ГПС.

Там добавили, что ограничения будут действовать в рамках военного положения.

"Особое внимание при контроле уделено группе риска", - рассказали пограничники.

В первую очередь, речь идет о гражданах России.