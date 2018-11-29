Украина полностью закрыла въезд в Крым для иностранцев
- 29.11.2018, 19:03
В первую очередь, речь идет о гражданах России.
Госпогранслужба Украины приняла решение закрыть въезд в Крым для всех иностранцев.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ВВС Украина.
Там добавили, что с четверга, 29 ноября, пересекать административную границу с оккупированным полуостровом могут только граждане Украины.
"Наши граждане могут беспрепятственно пересекать государственную границу", - подчеркнули в ГПС.
Там добавили, что ограничения будут действовать в рамках военного положения.
"Особое внимание при контроле уделено группе риска", - рассказали пограничники.
В первую очередь, речь идет о гражданах России.