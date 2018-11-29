Назван топ-5 самых дорогих автомобилей в мире 1 29.11.2018, 19:16

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Lamborghini Veneno

Фото: Lamborghini

Пять дорогих авто, которые были проданы в 2018 году.

Существуют автомобили, купить которые под силу очень немногим людям, и это либо очень богатые ценители настоящей роскоши, либо не менее богатые автоэнтузиасты, желающие владеть штучным, эксклюзивным продуктом. «Автоновости дня» составили топ-5 самых дорогих автомобилей в мире, которые были проданы в 2018 году.

W Motors Lykan Hypersport

Фото W Motors

5 место — W Motors Lykan Hypersport за 3.4 млн. долларов

Данный автомобиль известен широкой публике по фильму «Форсаж», а на данный момент является «парадной» машиной дорожной полиции Абу-Даби. Вряд ли столь дорогой экземпляр в самом деле используется на повседневных патрулированиях, но полицейские без преувеличения могут утверждать, что их авто догонит любого нарушителя.

Еще бы, ведь под капотом гиперкара располагается турбированный мотор мощностью в 770 «лошадей», который разгоняет машину до 100 км/час за 3 секунды при максимальной скорости в 420 км/час.

Lamborghini Veneno

Фото Lamborghini

4 место – Lamborghini Veneno за 4.5 млн. долларов

Эксклюзивный суперкар, созданный компанией Lamborghini в честь своего 50-летнего юбилея. Авто выглядит действительно «космически» и напоминает скорее корабль пришельцев.

Под стать такой внешности и техническая составляющая, включающая в себя 6.5-литровый 12-цилиндровый мотор мощностью в 740 «лошадей», разгоняющий суперкар до «сотни» за 3 секунды.

Koenigsegg CCXR Trevita

Фото Koenigsegg

3 место — Koenigsegg CCXR Trevita за 4.8 млн. долларов

Казалось бы, внешне мало что выделяет этот автомобиль среди других гиперкаров компании Koenigsegg, однако, это лишь на первый взгляд. Ценник почти в 5 млн. долларов машине обеспечивает специальное алмазное покрытие углеволоконных элементов. Кроме того, создано всего 3 таких автомобиля, что тоже добавляет Koenigsegg CCXR Trevita стоимости.

Под капотом скрывается 1004-сильный турбированный двигатель V8 на 4.8 литра, обеспечивающий гиперкару скорость, которую сложно развить на обычной дороге.

Maybach Exelero

Фото Maybach

2 место – Mercedes-Benz Maybach Exelero за 8 млн. долларов

Уникальный автомобиль, созданный еще в 2004 году, до сих пор смотрится впечатляюще. Конечно, его дизайн весьма специфичен и может понравиться далеко не каждому. Тем не менее, во внешности Exelero явно прослеживаются отсылки к эпохе ретро-автомобилей начала 20-го века.

Тем не менее, под капотом классического на вид купе располагается 12-цилиндровый современный мотор мощностью в 700 л.с., о котором не могли и мечтать создатели реальных классических авто почти 100 лет назад.

Rolls-Royce Sweptail

Фото Rolls-Royce

1 место – Rolls-Royce Sweptail за 13 млн. долларов

А это уже современная классика, выполненная в единичном экземпляре на заказ. Автомобиль строился порядка 4 лет при непосредственном участии заказчика и с учетом всех его пожеланий.

Ввиду того, что покупателем данного купе оказался владелец компании по производству элитных яхт, специфика деятельности заказчика отразилась и на самом автомобиле, который выполнен в стиле классической яхты, что особенно ярко выражено в задней части кузова.

Конечно, рядовой автолюбитель не сможет купить какую-либо из представленных машин, однако такие уникальные проекты позволяют продемонстрировать, что может выдать автопром за внушительную сумму денег.