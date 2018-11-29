Бывший юрист Трампа признался в ложных показаниях Конгрессу 3 29.11.2018, 19:27

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Майкл Коэн

Фото: AP

Майкл Коэн признал, что ввел в заблуждение Конгресс во время дачи показаний по делу вмешательстве РФ в выборы.

Бывший юрист президента США Майкл Коэн признал, что ввёл в заблуждение Конгресс во время дачи показаний по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщают американские СМИ, передает svoboda.org.

В частности, сегодня в федеральном суде Манхэттена Коэн признался в предоставлении в 2017 году недостоверных сведений по поводу планов строительства Trump Tower в Москве. Юрист утверждал, что он прекратил заниматься сделкой от лица Трампа в январе 2016 года. Теперь он признался, что продолжал обсуждение строительства с россиянами до июня 2016 года. В июле 2018 года Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты.

Трамп отверг заявления Коэна.

В августе стало известно, что Коэн признал себя виновным в совершении финансовых преступлений в интересах Трампа. Юрист также заявлял, что Трамп во время предвыборной кампании лично одобрил встречу его команды с российскими представителями, которые якобы пообещали компромат на его соперницу Хиллари Клинтон.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп неоднократно называл расследование спецпрокурора "охотой на ведьм". Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.