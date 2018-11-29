Данкверт продолжает «продуктовую войну» с Беларусью 2 29.11.2018, 19:49

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Россельхознадзор пожаловался в ЕЭК на ложный транзит белорусской говядины и молочной продукции.

Россельхознадзор пожаловался в Евразийскую экономическую комиссию на «ложный транзит» белорусской говядины и молочной продукции, поставки которой в Россию запрещены, сообщает interfax.by. Вместо стран, для которых эта продукция предназначена — Казахстана, Армении и Кыргызстана, — она попадает на российский рынок.

«Россельхознадзор озабочен ситуацией, связанной с поступлением в Россию посредством ложного транзита белорусской продукции, которая запрещена к поставкам. Стоит отметить, что речь идет о продукции белорусских предприятий, которые в связи с выявленными нарушениями ветеринарно-санитарных требований РФ имеют временные ограничения к ввозу своих товаров на территорию России», — сообщила журналистам представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Факт незаконных поставок подтверждается анализом статистических данных взаимной торговли между государствами — членами ЕАЭС с января по сентябрь 2018 года. Россельхознадзор установил, что белорусские производители экспортировали в адрес Казахстана, Кыргызстана и Армении 5,361 тыс. тонн охлажденной и мороженой говядины и 81,853 тыс. тонн молочной продукции. При этом в эти страны, согласно статистическим данным, было доставлено только 3,757 тыс. тонн говядины и 20,497 тыс. тонн молочной продукции.

«Очевидно, что более 62 тыс. тонн продукции не доехали до своих получателей в Казахстане, Кыргызстане и Армении и реализованы в России», — сказала Мелано.

Подобную ситуацию Россельхознадзор фиксировал и в 2017 году: до киргизских и казахских получателей не доехало около 15 тыс. тонн белорусской молочной продукции, что составило 29% от общего объема поставок Беларуси в эти страны.

В этом году объемы продукции, не довезенной до киргизских, армянских и казахских получателей, уже в четыре раза превышают показатель 2017 года: с января по сентябрь более 61 тыс. тонн белорусской молочной продукции (74,9% от общего объема поставок) не доехало до получателей.

Россельхознадзор уже поднимал перед ЕЭК вопрос о ложном транзите по территории России товаров, в отношении которых РФ ввела временные ограничения. Многочисленные факты выявления такой продукции в России подтверждают доводы Россельхознадзора о необходимости введения системы прослеживаемости и строгого контроля на территории ЕАЭС, считает российская служба. Однако до настоящего времени практических мер, касающихся контроля транзита таких товаров через Россию, комиссией не принято.

В связи с этим Россельхознадзор обратился к члену коллегии (министру) по техническому регулированию ЕЭК Виктору Назаренко с просьбой поручить соответствующим департаментам ЕЭК провести расследования, каким образом производился возврат НДС белорусским производителям от их контрагентов в Казахстане, Кыргызстане и Армении.

Также Россельхознадзор считает необходимым в ближайшее время организовать совещание с руководителями органов управления ветеринарией стран — членов ЕАЭС для обсуждения вопроса ложного перемещения товаров и принятия механизма транзита белорусских товаров через территорию России в адрес других государств — членов ЕАЭС.