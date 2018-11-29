В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета 29.11.2018, 20:14

Cквер появится в Шевченковском районе Киева.

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики поддержала проект решения о создании в Киеве сквера имени журналиста Павла Шеремета.

Cквер появится в Шевченковском районе на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая.

"По процедуре участок сначала должен получить статус сквера, и уже после этого новый сквер получит имя", - объясняют в управлении.

Земельный участок выбирали по предварительному согласованию с родными журналиста.