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В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета

  • 29.11.2018, 20:14

Cквер появится в Шевченковском районе Киева.

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики поддержала проект решения о создании в Киеве сквера имени журналиста Павла Шеремета.

Cквер появится в Шевченковском районе на пересечении улиц Рейтарская и Стрелецкая.

"По процедуре участок сначала должен получить статус сквера, и уже после этого новый сквер получит имя", - объясняют в управлении.

Земельный участок выбирали по предварительному согласованию с родными журналиста.


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