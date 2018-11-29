Голливудскому режиссеру не дали снять эпизод нового фильма в Бресте 2 29.11.2018, 20:23

Вадим Перельман

Съемочная группа не смогла договориться с местным отделением БЖД.

Съемки картины о Второй мировой войне должны были пройти в Бресте в середине декабря. Режиссер фильма – Вадим Перельман, известный по сериалу «Пепел» с Евгением Мироновым и Владимиром Машковым в главных ролях. Вадим Перельман родился на Украине, с 1990 года живет в Лос-Анджелесе. Его фильм «Дом из песка и тумана», профинансированный Стивеном Спилбергом, был отмечен тремя номинациями на премию «Оскар». В его картине «Вся жизнь перед глазами» в главной роли снялась Ума Турман, пишет газета «Вечерний Брест».

Для реконструкции сцен выгрузки пленных евреев съемочной группе были необходимы вагоны военного времени. В брестском музее железнодорожной техники как раз есть такие экспонаты. Руководство музея пошло навстречу и дало добро на пять вагонов, стоящих на разных путях.

Для воплощения режиссерского замысла их нужно было собрать вместе и выкатить за переделы комплекса. Предполагалось, что их «дотащат» до вокзала и уже там начнут снимать сцену. Как сообщили газете члены съемочной группы, на это есть разрешение Министерства транспорта и письмо из Министерства культуры Беларуси, однако клин вбили уже в Бресте. Попытки разрешить вопрос путем неоднократных встреч с руководством Брестского отделения БЖД ни к чему не привели, поэтому съемки в Бресте отменяются.