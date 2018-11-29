На проспекте, прямо возле метро «Московская», построят жилую девятиэтажку 3 29.11.2018, 21:33

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Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Где там нашли место?

Прямо возле станции метро «Московская» построят жилую девятиэтажку. Она расположится на пятачке между хрущевками на Волгоградской и университетским городком аграрно-технического университета, передает tut.by.

Строительство многоквартирного жилого дома на проспекте Независимости, 99, начнется в скором времени. Его возведут вот тут:

Место строительства мы отметили красной точкой.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Место строительства мы отметили красной точкой.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Заказчиком строительства этого объекта является УКС Мингорисполкома, генподрядчиком — «Стройтрест № 1». В стройтресте нам рассказали, что на проспекте построят жилой девятиэтажный каркасный дом на два подъезда. Предполагаемое количество квартир — 60.

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

На объекте уже вырубили деревья, оградили территорию и поставили бытовки. По словам местных, здесь будет университетский дом. Согласно плану организации строительства, дом возведут за 9,5 месяца, сообщает администрация Первомайского района.

— Но условия диктует УКС, поэтому скорость строительства будет зависеть от финансирования, — пояснили в стройтресте.