Видеохит: В эфире британского ток-шоу голуби не захотели сидеть на ведущем и разлетелись по студии 29.11.2018, 21:38

Сын ведущего решил, что его отец похож на бездомную из фильма «Один дома – 2», которая кормила в парке голубей.

Морган решил пошутить над собой в прямом эфире, посадив на плечи двух голубей. Однако голуби начали летать по студии, и один из них нагадил на бумаги соведущей Сьюзанн Рид.

Сын ведущего британского ток-шоу Good Morning Britain Пирса Моргана увидел в нем внешнее сходство с бездомной женщиной – персонажем комедии "Один дома – 2".

Видео инцидента опубликовано на странице шоу Good Morning Britain в YouTube.