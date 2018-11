Максим Мирный завершил карьеру 5 29.11.2018, 21:49

Известный белорусский теннисист завершил карьеру в 41 год.

Экс-первая ракетка мира в парном разряде, олимпийский чемпион в миксте, которому в этом году исполнился 41 год, написал открытое письмо.

- Я хочу сообщить сегодня, я принял решение о том, что 2018 год был моим последим сезоном в профессиональной карьере.

Это было трудное для меня решение учитывая, что теннис является моей жизнью с самого раннего детства. Я счастлив, что мне удалось так долго наслаждаться этой игрой!

Выступая на личных турнирах, либо играя за страну, я всегда относился к своей профессии с высокой степенью чести и уважения, всегда работал с полной отдачей и, поэтому выхожу из игры без какого-либо сожаления и только на позитиве! Мне удалось достичь намного большего, чем малыш из Минска, Беларуси мог мечтать, взяв в руку ракетку.

Мой долгий путь был бы невозможен без постоянной поддержки моей семьи. Я останусь в вечном долгу перед своими родителями, которые меня с малых лет воспитывали в лучших спортивных традициях и учили жизни. На раннем этапе мой отец стал ключевой фигурой в моей карьере, проходя со мной все уровни развития как тренер, менеджер и как друг. Моя жена и дети всегда меня наполняли невероятной поддержкой и очень вдохновляли продвигаться вперед.

Также, на моем пути посчастливилось работать с великолепными специалистами, которые помогли развить мои спортивные и человеческие качества. Далее я бы хотел отметить многих из них, показав свое признание и любовь в очередной раз.

Мои детские тренеры Валерий Лавренов и Аркадий Эдельман из СДЮШОР Минского автозавода... Благодарен вам за заложенную базу и любовь, которую вы мне привили к теннису.

Мистер Ник Боллеттьери, твоя семья и твои сотрудники. Спасибо вам за тот уют, который вы создали вдали от дома, в IMG Tennis Academy во Флориде. За то, что ты, Ник, верил в меня, когда победы были редкими и давались с большим трудом. За то, что по сей день ты для меня являешься примером в моем становлении как теннисного специалиста, так и порядочного человека.

Александр Долгополов (старший). Спасибо, что позволил мне быть частью твоей семьи и за все твои усилия в подготовке меня к этой очень физически затратной профессии и вообще жизни в Туре. Я очень многому у тебя научился, что позволило мне множество раз продлевать себя в самых сложных ситуациях за свою карьеру. Время, затраченное твоей женой, которая занималась со мной растяжкой, посеяло очень важное зерно в моем сознании. Благодаря этому мне удалось пройти эту длинную дорогу, избежав каких-либо серьезных травм.

Боб Брэтт, спасибо, что всегда был открыт для меня и давал мне очень ценные советы. Ты был инициатором моего знакомства с Nike Tennis, с которыми у меня сложилось непрерывное сотрудничество всю мою карьеру.

Фриц Дон самый позитивный и оптимистичный человек, с которым я знаком! Ты мне открыл иной взгляд на подготовку. Твои методы уникальны. Занятия с тобой были всегда в удовольствие.

Брайан Тичер, с тобой я лучше стал понимать биомеханику тенниса. Твое обучение йоге способствует моему балансу по сей день, как на корте так и вне его.

Скат Дэвидов, я благодарен тебе за помощь в сложном для меня переходе от моей первой карьеры ко второй (только парной). Твоя бесконечная разведка соперников, знание игры и помощь вне корта облегчили мне дорогу к очередным победам на самых престижных турнирах, что придало мне веры и оптимизма в продлении карьеры номер 2.

Петр Мирный, ты меня подталкивал всегда с отличным настроением и братской любовью в тот период, когда все больше и больше поражений залетали в мою статистику и было проще повесить нос и уже давно остановиться. Мы этого не сделали, а имели еще несколько очень ярких и запоминающихся моментов в конце нашей "песни".

Мои тренеры по физ.подготовке — Антони Блэр и Ютака Накамура. На разных этапах моего атлетического развития вы уделяли внимание самым важным аспектам для работы с моим крупногабаритным телом. С вашей помощью я всегда чувствовал превосходство над своими соперниками на корте и уж точно не проиграл ни одного матча по причине слабой физподготовки.

Моя медицинская команда, которая всегда помогала мне быть здоровым и готовым выступать на высшем уровне. В разное время, каждый из вас, сыграл важную роль для моего долголетия в спорте. Игорь Головнев, Павел Малашевич, Александр Разумец и Иван Бурый — спортивные доктора и физиотерапевты белорусской команды. Dr. Simon Small-Philadelphia (ступни), Dr. Di Giacomo-Rome (голеностоп), Dr. David Dines-NY (плечо), Dr. Angel (Barcelona) and Dr. Christopher Sforzo-Sarasota (локоть).

Вы всегда будете в моей памяти, те кто в разных точках планеты, со своей финансовой либо моральной поддержкой, зачастую предоставляя нам с отцом крышу над головой, вы поддержали нас в самые трудные времена...

Krutov family (Moscow, Rus), Christopher Boyer (Greenwich CT), Dubovikov family (NY), Roberman family (NY), Fisher family (NY), Skrilivetsky family (NY), Grae family (NY) Trincher family (Bradenton FL), Anna Golub (Bradenton FL), Howard Winitsky (Delray Beach FL), Robets family (Lexington KY), Alex Reichel (LA), Anne and Cathy Rossiter (Chicago IL, Binghamton NY), David Davidov (Chicago IL), Igor Pevzner (Israel), Samir M’biota (Paris Fra), Cleon Papadopoulos (London UK) , Misha and Luba Kojia (Melbourne AUS), Mizue Sato (Tokyo, Jap), Oleg and Lyudmila Kozhevnikov(Dubai UAE), Sergey and Irina Kouzmenko (Minsk BLR), Vladimir and Valeria Frolov (Minsk BLR), Sergey Sputanov (RUS), Andrei Likhachev (RUS), Dmitri Gusev (RUS), Gennadi Siline (FL), Magidov family (RUS), Trubeev family (Sarasota FL), Zimmerman family (Sarasota FL).

За вашу профессиональную и юридическую поддержку я благодарю близких мне друзей и агентов. Max Eisenbud от IMG, Lisa Somermeier от Sunset consulting и Vitorio Selmi из ATP.

Хочу упомянуть Белорусскую Теннисную Федерацию с ее руководителями в разные времена: Семен Каган, Михаил Павлов, Владимир Пефтиев, Александр Шакутин и Сергей Тетерин и поблагодарить Вас за веру в меня... Министерство спорта и туризма, спасибо за внимание ко мне и за предоставленную мне возможность представлять нашу страну все эти 25 лет. Для меня была огромная честь и удовольствие делать это по всему миру. Быть знаменосцем нашей команды и положить золотую медаль в копилку сборной на Олимпиаде в Лондоне всегда будет для меня самым значимым достижением в карьере.

Спасибо ATP и вашим сотрудникам. Вы создали для нас удивительное место работы. Благодаря Туру я побывал в местах, где никогда бы в жизни не оказался.

Ваша забота и руководство ощущалось ежедневно.

ITF — спасибо за то, что позволили мне стать частью ваших исторических турниров, а так же разделить самые яркие моменты моей карьеры с вами.

Nike и Wilson, вы для меня были самой большой поддержкой на протяжении всего пути! Я счастлив, что, заметив меня очень рано, вы остались со мной до сегодняшнего дня. Для меня огромная честь быть в вашей команде атлетов! Вы всегда были чутки и внимательны к моим просьбам и нуждам, давая мне возможность использовать самые последние разработки инвентаря. С вами работать было легко и интересно. Спасибоооо!

Особо мне хочется отметить всех моих 100 (!) партнеров в парном разряде, с 1994 по 2018 год. С каждым из вас у меня есть что вспомнить и рассказать, каждый из вас помог мне положить кирпичик, большой или малый и построить мою огромную карьерную стену. Спасибо вам еще раз, ребята.

— Skakun Sergey, Mikheev Evgeniy, Vladimir Voltchkov, Kevin Ullyett, Mark Marklein, Jaime Oncins, Martin Hromec, Lars Rehmann, Robbie Koenig, Alejandro Hernandez, Scott Humphries, Ben Elwood, Lion Mor, Tuomas Ketola, George Blumauer, Miles Wakefield, Justin Gimelstob, Andrei Cherkasov, Jean-Philippe Fleurian, John-Laffnie DeJager, Peter Nyborg, Brent Haygarth, Kent Kinnear, Gabor Koves, Andrei Olhovskiy, Nenad Zimonjic, David Adams, Pavel Vizner, Gustavo Kuerten, Alexander Reichel, Daniel Vacek, Michael Sell, Dusan Vemic, Denis Golovanov, Alexander Shvec, Peter Tramacchi, Oliver Delaitre, Jeff Tarango, Martin Damm, Eric Taino, Sanden Stolle, Yevgeny Kafelnikov, Jonas Bjorkman, Nicklas Kulti, Lleyton Hewitt, Marat Safin, Nicolas Kiefer, Daniel Nestor, Mark Knowles, Tommy Haas, Fabrice Santoro, Patrick Rafter, David Prinosil, Jonathan Stark, Mahesh Bhupathi, Roger Federer, Julien Boutter, Michael Llodra, Mardy Fish, Jared Palmer, Jeff Morrison, Mikhail Youzhny, Sargis Sarkisian, Thomas Johansson, Jurgen Melzer, Gaston Gaudio, Fernando Verdasco, Mischa Zverev, Marin Cilic, Rohan Bopanna, Tommy Robredo, Andy Ram, Segey Betov, Jamie Murray, Alexandr Bury, Ashley Fisher, Robert Kendrick, Uladzimir Ignatik, Horia Tecau, Andrei Vasilevski, Feliciano Lopez, Mariusz Fyrstenberg, Scott Lipsky, Robert Lindstedt, Sam Groth, Jerzy Janowicz, Fabio Fognini, Lukasz Kubot, Grigor Dimitrov, Mehdi Jdi, Victor Estrella Burgos, Ivan Dodig, Marcelo Melo, Treat Huey, Yaraslav Shyla, Marcin Matkowski, Philipp Kohlschreiber, Ryan Harrison, Kevin Anderson, Philipp Oswald.

Это было круто!!!!

Низкий поклон всем представителям медиапространства, освещавшим мою спортивную жизнь. Благодарю вас за работу... Вы всегда были снисходительны, терпеливы и корректны.

В завершение мне еще раз хотелось бы поблагодарить и обнять всех своих поклонников и тех, кого в пылу эмоций забыл персонально упомянуть... Вы посылали мне свою любовь и поддержку. Вы со мной ликовали побеждая, а так же поднимали меня в разных кусочках мира, когда светлая полоса менялась на темную. Вы мне давали силы и мотивацию просыпаться и продолжать работать. Я буду всегда помнить, как приятно и ответственно выступать перед вами, будь то на тренировочном корте либо при забитых трибунах.

Заглядывая вперед, пришло время переключаться и принимать новые вызовы. Несомненно, я буду скучать по игре и соперничеству, но я все равно буду пристально следить за теннисом и наслаждаться своей любимой профессией рядом с кортом, — говорится в письме Мирного, которое опубликовано на портале tennis.by.