Знаменитый дом-замок под Минском выставлен на продажу 5 29.11.2018, 22:08

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Заявленная цена для дома из середины 1990-х — $600 000.

Один из самых колоритных и необычных частных домов Беларуси оказался в базе данных Onliner. На продажу выставлен знаменитый шестиэтажный коттедж в Ратомке с интерьерами, полными загадок и абсурда. Стать обладателем дома площадью целых 800 квадратных метров можно за $600 000.

Несколько лет назад Onliner публиковал репортаж о загадочном ратомском коттедже. Тогда нам удалось выяснить, что дом был построен местным бизнесменом в середине 1990-х. Затем его выкупил гражданин Голландии по имени Андреус, который занимался в Минске продажей тюльпанов. Будучи творческой натурой, иностранец вел весьма своеобразный образ жизни, что нашло свое отражение в интерьере. Каждая из комнат дома-замка была оформлена им в своем неповторимом стиле: черные стены, загадочные рисунки, окна с матовым стеклом, непонятные механизмы, странная мебель ручной работы…

Когда цветочный бизнес не заладился, голландец принялся сдавать коттедж в аренду для проведения закрытых вечеринок. Здесь собирались компании в несколько десятков человек. В интернете дом был известен как «Замок Андракулы».

После депортации Андреуса вечеринки закончились. Новая владелица пыталась приспособить коттедж под агроусадьбу «Замок Авангард». И вот дом выставлен на продажу.

«Здесь можно собраться с корпоративом, сыграть свадьбу, устроить вечеринку. Интерьеры в авангардном стиле располагают к фантазийным вечерам и незабываемым встречам, — говорится о доме в объявлении. — Каждая комната оформлена по-особенному, в своем неповторимом духе, где-то даже сюрреалистичном. В каждой — множество деталей, создающих соответствующее обстановке настроение. Черные стены и приглушенное освещение, абстрактные граффити и необычные скульптурные формы, деревянная мебель — здесь все непривычно, и странно, и от этого не менее интересно».

Агентство недвижимости, разместившее объявление, позиционирует дом как «идеальное место для развития малого и среднего бизнеса».

Заявленная цена для дома из середины 1990-х достаточно высока —$600 000.