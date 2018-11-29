Леонид Заико: Давать деньги Лукашенко - это то же самое, что потерять их на улице 4 29.11.2018, 22:21

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Леонид Заико

Лукашенковская Беларусь - это страна, которая спит в летаргическом сне.

10 сентября стало известно, что белорусское правительство отказалось от кредита Международного валютного фонда из-за того, что не готово проводить реформы в сжатом времени. Однако консультанты МВФ все же остались работать в Беларуси и опубликовали обращение, в котором вновь призвали наше правительство ускорить проведение реформ. Почему нас так настойчиво убеждают делать реформы быстро? «Белсат» поговорил с экономистом из Минска Леонидом Заико:

«Беларусь насобирала на 40 млрд кредит, и даже по тем скромным методикам, как оценивает правительство, это 52 процента ВВП. Давать деньги этим ребятам крайне опасно! Это то же самое, что потерять их на улице. А что касается прогнозов, после 2014 года белорусская экономика обрушилась на 40 %. ВВП был $ 77 млрд, а сейчас $ 58-60 млрд. […] Беларусь – это не страна для бизнеса, это не страна для быстрого развития. Это спокойная страна, которая спит в летаргическом сне…»