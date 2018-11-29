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Группа экспертов ЕС призвала ЕК бороться с пропагандой РФ

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  • 29.11.2018, 22:27
Фото: AFP

Эксперты по вопросам безопасности из 20 стран ЕС обратились в ЕК с просьбой повысить эффективность борьбы с пропагандой РФ.

Более шестидесяти экспертов по вопросам безопасности из двадцати стран ЕС обратились в Европейскую комиссию с просьбой повысить эффективность борьбы с российской пропагандой и дезинформацией, а также предложили соответствующие решения, передает «Радио Польша».

Письмо главе ЕК подписали в том числе поляки Славомир Дембский из Польского института международных дел, евродепутат Яцек Сариуш-Вольский и шеф-редактор портала biznesalert.pl Войцех Якубик.

Эксперты написали о необходимости укрепить специальную группу, которая работает под руководством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. По мнению экспертов, эту группу необходимо увеличить с 14 до 30 человек, а ее бюджет – с 1 до 5 млн евро.

В преддверии выборов в Европейский парламент эксперты опасаются вмешательства России в избирательную кампанию. Они подчеркивают, что отсутствие реакции на российскую пропаганду не только ослабляет Европейский союз, но также подрывает его авторитет на международной арене.


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