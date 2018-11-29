Минкульт обязал удалить самовольные граффити на казармах Брестской крепости 29.11.2018, 22:34

Удаления надписей добился активист.

Министерство культуры направило в Брестский горисполком обращение о необходимости демонтажа самовольно размещенных баннеров и советских надписей с фасадов объектов наследия в Брестской крепости. Об этом сообщил tut.by руководитель кампании «За наш город» Игорь Масловский, который обратил внимание ведомства на проблему.

Фото: BrestCITY

Восстановленные надписи с цитатами советских политических деятелей и баннеры с изображением людей в форме военнослужащих времен Великой Отечественной войны размещались на здании казарм на территории Кобринского укрепления Брестской крепости рядом с открытым летом этого года молодежным патриотическим центром.

По информации, которая распространялась в СМИ, облагородить таким образом старые фасады решили «неравнодушные брестчане».

Инициатива привлекла внимание руководителя гражданской кампании «За наш город» Игоря Масловского, который направил обращение в Минкульт с просьбой разобраться в ситуации. В своем письме он указал, что группа лиц занимается самовольной реконструкцией зданий, наносит надписи на фасады, размещает в оконных проемах фотоматериалы с собственными лицами и оружием, не соответствующим историческим фактам, занимается вырубкой деревьев и кустарников. В качестве одного из организаторов описанных действий Игорь Масловский указал заведующего молодежным патриотическим центром Петра Пицко.

Фото: BrestCITY

В ответе из Министерства культуры, который заявитель получил 27 ноября, сообщалось, что «в целях предотвращения нарушений на историко-культурной ценности Министерством культуры направлено обращение в Брестский горисполком о необходимости демонтажа баннеров, а также удаления надписей с фасадов объектов наследия».

Кроме того, облисполкому поручено организовать подготовку протоколов об административных правонарушениях.

«По информации, предоставленной в Министерство культуры Брестским облисполкомом, начата работа по подготовке протоколов в отношении виновных по статьям 19.2 КоАП (Невыполнение требований охранных обязательств в отношении историко-культурных ценностей) и (или) 19.3 (Нарушение порядка и (или) условий выполнения работ на историко-культурных ценностях либо совершение действий, создающих угрозу историко-культурным ценностям)», — сообщалось в ответе.

Игорь Масловский сообщил, что самовольное восстановление надписей на фасадах казарм считает неправильным:

— Если я возьму кисточку и пойду писать на здании брестского филиала Нацбанка «Банк Польски», то, наверное, ко мне будут приняты соответствующие меры. Или на Советской начну польские надписи восстанавливать… — приводит примеры собеседник.

Фото: BrestCITY

В беседе заведующий молодежным патриотическим центром Петр Пицко отметил, что не хочет комментировать «безграмотное» обращение Игоря Масловского, подчеркнув, что в своем письме в Минкульт активист указал, что надписи наносятся на объекты мемориального комплекса. Хотя на самом деле это не так.

В октябре Петр Пицко прокомментировал размещение надписей на казармах Кобринского укрепления порталу «Реальный Брест». Он отметил, что не считает такие действия вандализмом:

— Вандализм — это самовольное нанесение того, что раньше не присутствовало. Это порча стен. В данном месте мы не рисуем ничего нового. Большей частью эти надписи появляются, после того как мы зачистили стены — очищаем их снаружи от грибка. От себя ничего нового мы туда не добавляем.

Что касается баннеров, он сообщил, что таким образом небезразличные горожане решили закрыть оконные проемы:

— Забить просто досками — как это было — и полностью изуродовать фасады и нарушить эстетику Брестской крепости мы не хотели.

Фото: BrestCITY

Директор мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» Григорий Бысюк подтвердил, что здание, на которое наносились надписи, хоть и находится на территории крепости, к мемориалу не относится и состоит на балансе другого ведомства. Тем не менее и оно является объектом историко-культурного наследия. Прокомментировал ответ Министерства культуры руководитель комплекса так:

— Я считаю, что по большому счету это [ответ Минкульта] правильно.