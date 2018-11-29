Глава МИД Словакии уходит в отставку 29.11.2018, 22:44

Мирослав Лайчак

Фото: AFP

Мирослав Лайчак покидает свой пост из-за миграционного пакта ООН.

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак решил уйти в отставку после того как парламент отверг присоединение страны к миграционному пакту ООН.

Об этом говорится в сообщении МИД Словакии, передает eurointegration.com.

"Министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак решил уйти в отставку после одобрения резолюции Национального совета по глобальному соглашению о безопасной, управляемой и легальной миграции" - говорится в сообщении .

Детали отставки будут известны после разговора Лайчака с премьером Петром Пеллегрини и президентом Андреем Киской.

У Пелегрини пока не комментируют отставку Лайчака.

"Премьер выскажет свое мнение, когда получит заявление об отставке", - сообщила пресс-секретарь словацкого премьера Патрисия Мацек.

Лайчак председательствовал на Генассамблее ООН, когда был принят миграционный пакт и он ранее пригрозил уйти из правительства, если парламент его отклонит.

Ранее в четверг парламент Словакии одобрил резолюцию, призывающую правительство не подписывать глобальный миграционный пакт ООН. За документ проголосовали 90 депутатов, против были 15.