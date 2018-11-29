В 2019 году белорусы смогут открывать счета и вклады за границей без разрешения Нацбанка 2 29.11.2018, 22:46

Главный банк страны анонсировал принятие в следующем году новой редакции закона о валютном контроле.

Среди прочих мер предусмотрено снятие ограничений для физических лиц на открытие счетов в иностранных банках. Об этом рассказал заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, передает tut.by cо ссылкой на БелаПАН.

— В 2019 году планируется снятие ограничений на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках, установление регистрационного порядка проведения юридическими лицами валютных операций, связанных с движением капитала, — перечислил Сергей Калечиц планирующиеся новшества.

В принципе, открывать счета, например делать вклады за границей, белорусы могут и сейчас. Правда, для этого необходимо получить разрешение Национального банка. Не нужно получать разрешение в том случае, если физическое лицо проживает за рубежом или, например, имеет долгосрочную визу. При этом при возвращении домой счет нужно обязательно закрыть и перевести остаток средств в Беларусь или получить разрешение Нацбанка на открытие счета.

Сегодня на практике бывают ситуации, когда у физических лиц есть счета в иностранных банках, но они не получают для их открытия разрешение Нацбанка для этого, потому что не понимают существующую процедуру.

— Порядок получения разрешения простой и понятный, но в сознании людей — это дополнительное препятствие, это контроль банковской системы над их финансами, причем даже не их собственным банком, а Национальным банком. Действия Нацбанка по отмене разрешений не только легализуют сложившиеся отношения, но и полностью реформируют подход к контролю за движением средств граждан, — считает Сергей Машонский, старший партнер юридической фирмы Arzinger & Partners, член рабочей группы по инвестиционному имиджу при Консультативном совете по иностранным инвестициям при Совете министров РБ.

Отмена разрешений затронет и сферу бизнеса. Для юридических лиц необходимое сегодня разрешение заменит регистрация валютных операций, связанных с движением капитала (а это любые операции между резидентами и нерезидентами, которые не относятся к текущим операциям).