БАТЭ победил «Види» и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
- 29.11.2018, 22:50
Борисовчане победили венгров со счетом 2:0.
БАТЭ одержал победу над венгерским "Види" в домашнем матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы — 2:0, передает pressball.by.
Борисовчане сохранили шансы на выход в плей-офф.
БАТЭ — ВИДИ — 2:0
БАТЭ: Щербицкий — Риос, Волков, Филипенко (Поляков, 46), Филипович — Бага, Драгун, Иванич — Глеб (Скавыш, 66), Сигневич, Стасевич (к) (Гордейчук, 89).
Запасные: Чичкан, Березкин, Симович, Мукам.
ВИДИ: Ковачик — Юхас (к), Стопира, Фиола, Винисиус — Него (Ковач, 68), Хаджич, Паткаи (Ходжич, 65), Миланов — Хусти, Щепович.
Запасные: Туйвель, Берец, Николов, Тамаш, Хандья.
ГОЛЫ: 1:0 — Сигневич (22, пас — Стасевич). 2:0 — Иванич (86, пас — Стасевич).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Филипенко (39). Иванич (49). Сигневич (65). Паоло Винисиус (77).
Группа "L": Челси — 12 очков (4 игры), БАТЭ — 6 (5), Види — 6 (5), ПАОК — 3 (4).
В заключительном туре 13 декабря БАТЭ сыграет с ПАОКом на выезде.