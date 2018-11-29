Мирко Иванич: Будем бороться дальше за выход из группы 29.11.2018, 23:05

Мирко Иванич

Фото: ФК БАТЭ

Полузащитник БАТЭ прокомментировал победу над «Види» (2:0) в рамках групповой стадии Лиги Европы.

Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич прокомментировал победу над «Види» (2:0) в рамках групповой стадии Лиги Европы, передает «Трибуна».

«Довольны сегодняшней победой. Будем бороться дальше за выход из группы.

Всегда стараемся использовать все наши моменты. Сегодня пару раз не успел хорошо пробить, но в последний раз удалось пробить удачно и забить.

Сегодня не смотрели на морозную погоду. У нас была задача выиграть, и мы ее выполнили», – сказал Иванич в эфире «Беларусь 5».