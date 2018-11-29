Трамп сменил формат встречи с Эрдоганом после отмены разговора с Путиным 29.11.2018, 22:57

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Дональд Трамп

Вместо Путина Трамп проведет неформальные встречи с лидерами Турции и Южной Кореи.

После отмены двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным администрация американского лидера Дональда Трампа изменила формат общения главы Соединенных Штатов с другими его коллегами на саммите G20 в Аргентине.

Об этом представитель Белого дома Сара Сандерс рассказала журналистам, передает РБК со ссылкой на издание The Hill.

В Буйнос-Айресе у президента США, по ее словам, помимо переговоров с Путиным, были запанированы еще две двусторонние встречи — с лидерами Южной Кореи и Турции Мун Чжэ Ином и Реджепом Эрдоганом. Теперь, учитывая произошедшие изменения, Трамп проведет с ними неофициальные переговоры, заявили в Белом доме.

Формат встречи с Мун Чжэ Ином и Эрдоганом изменен на «pull-asides» (с англ. — в стороне. — Прим.), сообщила журналистам Сандерс. Это, как поясняет The Hill, означает, что с каждым из этих политиков американский президент встретится неформально в кулуарах саммита: запланированные прежде полноформатные встречи не состоятся.

Ранее 29 ноября Трамп объявил об отмене еще одной запланированной в Буйнос-Айресе встречи. Президент Соединенных Штатов отказался вести на саммите двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. Такое решение, по его словам, он принял в связи с инцидентом в Керченском проливе. Плодотворная встреча с российским лидером, как считает американский лидер, может состояться только после того, как российская сторона возвратит Украине задержанные ею корабли украинских ВМС и их экипажи.