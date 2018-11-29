Как Трамп высек Путина 4 Тарас Березовец, «Новое время»

29.11.2018, 23:25

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Тарас Березовец

Фото: glavred.info

Теперь дела пойдут быстрее.

Путин до последнего надеялся встретиться с Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Аргентине, запланированного на 1 декабря. Впрочем, сразу после российской агрессивной реакции в Азовском море Белый дом сообщил, что встреча может и не состояться. В Кремле это восприняли как элемент дипломатические игры. Тем более, что сразу после этого из Вашингтона поступила обнадеживающая для Путина новость – администрация Трампа готовит повестку дня переговоров с российским президентом. Первая реакция Трампа на агрессивные действия России в Керченском проливе усиливала положительные ожидания. Американский лидер ограничился констатацией, что кризис на Азове вызвал у него беспокойство. Ритуальные дипломатические слова, не больше.

То, что для Трампа не приветствовалось любое упоминание в контексте Путина, учитывая общий негативный фон по отношению к России в американском истеблишменте, которое усилилось после их встречи в Хельсинки, русских не беспокоило. А зря. Накануне и после хельсинского рандеву, которое многие в США назвали государственной изменой, Трамп не особо занимался критикой даже со стороны членов его партии.

На самом деле Путин с Трампом имеют очень много пунктов для обсуждения. Как принято во внешней политике Америки, Госдепартамент и советники прописывают президенту все необходимые положения. Впрочем, озвучит ли он их – всегда остается под большим вопросом. Трамп мало придерживается того, что ему пишут ближайшие помощники – даже Джон Болтон, советник по вопросам национальной безопасности. В свое время в Белом доме уже случались утечки информации: работники администрации Трампа были очень недовольны тем, что в Хельсинки он нарушил дипломатический протокол и не озвучил то, что подготовили в Госдепе и Совете национальной безопасности.

В Хельсинки Трамп фактически имел свою повестку дня, а потому что он планировал обсудить с Путиным не знал никто. Парадокс в том, что не знал и сам Трамп. К сожалению, в публичном общении он допускает очень много импровизации, чего не позволял себе ни один президент в истории.

И поэтому новость, которую Трамп по привычной для него традициии сообщил у себя на Twitter, отменив встречу с Путиным, прозвучала как гром среди ясного неба. По крайней мере, первая реакция пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова показала, что Кремль оказался в состоянии шока. Так публично высечь Путина, поставив дальнейшие переговоры в зависимость от решения вернуть украинских моряков и военные корабли себе в мире не позволяет никто.

Однако в США не все верят в то, что главной причиной отказа от переговоров с Путиным стал именно Азовский кризис. Бывший американский посол в России Майкл Макфол уже подверг сомнению эту версию, написав твит: «Трамп отменил встречу с Путиным из-за российсой атаки на Украину или из-за свидетельства Коэна?».

Макфол прямо намекает на то, что в тот же день, когда Трамп отменил рандеву с Путиным, его бывший адвокат Майкл Коэн признал себя виновным в ложных показаниях в Конгрессе. Эти свидетельства касаются проекта строительства Trump Tower в Москве. Проект свернули в июне 2016-го, когда Трамп уже был единым кандидатом от республиканцев на пост президента. Ранее Коэн говорил, что это произошло в январе 2016-го. Иными словами, Трампу было выгодно как можно быстрее нивелировать эту скандальное заявление.

Наконец, какими бы ни были причины решения Трампа не встречаться с Путиным, для Украины это прекрасная новость.

Дело в том, что в последнее время американцы перешли от дипломатических заявлений – последние явно не действуют сегодня на Путина, и воспринимаются в понимании русских как «сотрясание воздуха» – в исключительно практическую плоскость. Я общался с несколькими американскими и канадскими дипломатами, и сейчас они прорабатывают реальный механизм отключения России от системы международных расчетов SWIFT, а также внедрение эмбарго на поставки нефти. Другое дело, что озвучивать публично ничего не будут, но более чем точно по линии Госдепартамента дадут россиянам предупредительный сигнал.

В Конгрессе сейчас висят законопроекты о новых антироссийских санкциях, и от своих американских источников я знаю, что теперь дела пойдут быстрее. Сейчас активизируются сенаторы, конгрессмены, и процедура рассмотрения новых персональных списков россиян будет максимально ускорена.

Тарас Березовец, «Новое время»