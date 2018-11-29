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Меркель из-за поломки самолета прервала полет на саммит G20 и вернулась в Германию

  • 29.11.2018, 23:42
  • 1,704
Ангела Меркель

Самолет Меркель совершил вынужденную посадку из-за технических проблем.

Канцлер Германии Ангела Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит G20.

Меркель во время следования на саммит G20 в Аргентину была вынуждена заменить самолет из-за возникших технических проблем. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства DPA, полет продлился только час: экипаж правительственного лайнера находился над Нидерландами, когда принял решение вернуться в Германию. Самолет приземлился в Кельне, где канцлеру подготовят другой лайнер.

О каких именно технических неполадках идет речь, не уточняется.


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