Актера Алека Болдуина арестовали после драки на парковке
- 3.11.2018, 8:06
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Дональд Трамп пожелал ему удачи.
Полиция Нью-Йорка задержала известного актера Алека Болдуина, который стал участником конфликта на парковке на Манхэттене, сообщает nv.ua.
Сообщается, что Болдуин ударил другого водителя в лицо, после того, как тот занял место на парковке.
Потерпевшего увезли в больницу.
Актера обвинят в нападении на человека и нарушении общественного порядка, передает NBC News.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал арест актера Алека Болдуина, которого обвиняют в драке на парковке на Манхэттене.
Трамп прокомментировал арест актера в эфире CNBC.
"Я желаю ему удачи", - заявил Трамп.
Trump on Alec Baldwin just now: "I wish him luck" pic.twitter.com/FmZDLQPuNJ— Steve Kopack (@SteveKopack) 2 ноября 2018 г.