Актера Алека Болдуина арестовали после драки на парковке 3.11.2018, 8:06

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Дональд Трамп пожелал ему удачи.

Полиция Нью-Йорка задержала известного актера Алека Болдуина, который стал участником конфликта на парковке на Манхэттене, сообщает nv.ua.

Сообщается, что Болдуин ударил другого водителя в лицо, после того, как тот занял место на парковке.

Потерпевшего увезли в больницу.

Актера обвинят в нападении на человека и нарушении общественного порядка, передает NBC News.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал арест актера Алека Болдуина, которого обвиняют в драке на парковке на Манхэттене.

Трамп прокомментировал арест актера в эфире CNBC.

"Я желаю ему удачи", - заявил Трамп.