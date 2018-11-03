США готовы ввести второй этап «сокрушительных санкций» против России 2 3.11.2018, 8:11

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6 ноября истекает предусмотренный законом трехмесячный контрольный срок.

Государственный департамент США 6 ноября 2018 предоставит отчет Конгрессу о том, выполнила ли Россия условия закона о химическое и бактериологическое оружие. Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента Роберт Палладино, сообщает «Голос Америки». По его словам, от этого отчета зависит, введут ли США новый этап санкций против РФ.

6 ноября истекает предусмотренный законом трехмесячный срок после первоначального судебного решения по делу отравления Скрипалей в Великобритании. За это время Госдепартамент должен был определить, предоставил ли Кремль убедительные доказательства того, что не использует химическое оружие.

«Так, 6 ноября - последний срок, когда Государственный департамент должен засвидетельствовать перед Конгрессом, что Россия выполнила условия Закона о химическом и бактериологическом оружие. Мы можем это сделать, если Россия прекратит применять и сможет убедить, что больше не применит химическое оружие, а также позволит международным инспекторам в этом убедиться. Поэтому вопрос в том, пойдет ли Россия на выполнение требований. И если мы не сможем предоставить таких свидетельств, Государственный департамент должен будет ввести второй этап санкций после консультаций с Конгрессом», - заявил Палладино.

Напомним, что первый этап санкций США введен из-за нарушения Россией международных норм по регулированию использования химического оружия, был введен в августе, когда США выдворили из страны 60 российских шпионов и дипломатов, приняли меры по прекращению торговли оружием и другие.

Если Россия не выполнит ряд требований, которые включают предоставление согласия на проверку инспекторами ООН объектов, а также предоставление заверений, что Россия больше не намерена использовать химическое оружие в нарушение международного права, то США планируют ввести второй этап санкций.

Согласно американскому законодательству, после консультаций с Конгрессом президент имеет возможность ввести три из шести видов санкций. Выбор конкретных санкций, как и возможных исключений, остается за президентом.