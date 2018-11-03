«Работаю на трех работах – и не хватает на оплату коммунальных услуг» 2 3.11.2018, 8:26

2,387

Фото: svoboda.org

Белорусы возмущены увеличением платежей в ЖКХ до 100%.

Печальный момент расплаты за безработицу уже близко. Через оплату услуг организации жилищно-коммунального хозяйства будут выполнять декрет о «тунеядцах». Списки внесли в специальную базу. Тестовая версия существует, через месяц – будет рабочая, сообщает «Белсат».

Если ты безработный, руки будешь мыть быстрее, реже готовить пищу и сидеть в темноте. Возможно, что уже с января придется оплачивать коммунальные расходы по полному государственному тарифу. Что об этом думают брестчане?

«Я категорически против».

«Я не сталкивалась с этим. Меня это не касается».

«Я работаю на трех работах и мне не хватает зарплаты, чтобы дожить до конца месяца на продовольствие и оплату коммунальных услуг».

«Я бы хотела, чтобы все люди работали, и чтобы государство обеспечивало их работой».

Лукашенко не интересна причина безработицы граждан, а только СЛЕДСТВИЕ из нее:

«Чтобы люди работали и оплачивали услуги государства, в том числе в здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве».

Девять месяцев понадобилось специальным комиссиям на создание «базы не занятого в экономике трудоспособного населения». Расходы на разработку базы о доходах – BR 1,175 миллионов рублей. Министерство труда рапортовала, что пробная версия базы готова.

«Это безумие. Нет примеров нигде в мире, чтобы составляли такие базы и говорили, что это для решения проблемы занятости и налаживания социальной справедливости. Никакой социальной справедливостью тут не пахнет», – возмущается Александр Ярошук, руководитель профсоюза РЭП.

Перед сезоном ловли безработных Национальный статистический комитет отошел от прежнего метода подсчета. Получилось так, что даже около пяти процентов населения – потенциальные штрафники. В декабре каждый гражданин сможет проверить, попал ли в их число. Наказание через квартплату коснется каждого трудоспособного, который был занят менее 183 дней в год и не воспользовался предложениями от «Комиссии содействия занятости».

Первая версия декрета о тунеядцах предусматривала штрафы за безработицу размером 20 базовых величин. В прошлом году протесты тысяч возмущенных граждан по всей стране заставили отменить старый декрет, но вместо него уже в конце января возник новый.