Эрдоган: Журналиста Хашогги «заказали» на высшем уровне саудовской власти 3.11.2018, 8:43

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции настаивает на раскрытии имен.

Приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает AP.

"Мы должны раскрыть личности кукловодов в убийстве Хашогги, выяснить, на кого опирались саудовские власти, когда совершали эти действия", - добавил Эрдоган.

При этом президент Турции отметил, что не верит, что приказ отдал лично король Саудовской Аравии.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, но так и не вышел из здания. Эр-Рияд отказал Турции в выдаче 18 подозреваемых в деле об убийстве Хашогги.

Лидер турецкой партии "Ватан" Догу Перинчек утверждал, что тело якобы нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула, хотя власти СА не давали разрешения на его обыск. Позднее появились заявления о том, что журналиста задушили и расчленили, затем - что его тело растворили в кислоте.