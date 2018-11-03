Парадоксальные цены: Сколько стоят и где находятся самые дорогие квартиры без отделки 3 3.11.2018, 8:53

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Цены на бетонные стены в Минске могут порядком удивлять.

Квартира без отделки — это возможность (пусть путем проб и ошибок) реализовать все свои мечты и жить в обстановке, которая будет радовать каждый день. По традиции «голые» квадратные метры стоят дешевле, чем уже облагороженные ремонтом. Но, как и во всяком деле, в этом вопросе есть исключения. Представляем вам подборку самых дорогих столичных квартир, которых не касалась рука отделочников. Что и говорить, цены на бетонные стены в городе М. могут порядком удивлять, пишет onliner.by.

Самая дорогая квартира, имеющая лишь перегородки и штукатурку на стенах, оценена ни много ни мало в $850 000. Расположена она в известном доме на проспекте Независимости, 95а, — прямо напротив парка Челюскинцев. 425-метровый пентхаус с потолками высотой три метра делится на шесть жилых комнат (самая маленькая имеет площадь 17 «квадратов», а самая большая — 65,6), несколько санузлов, множество подсобных помещений. Любопытно, что малоквартирный дом был построен еще в 2009 году, но до сих пор не все метры обрели своих владельцев.

Фото: onliner

«Уникальная архитектура дома повышенной комфортности с террасами является визитной карточкой столицы. Бесшумные импортные лифты поднимут вас на нужный этаж из подземного паркинга. А для ваших гостей предусмотрена парковка по периметру комплекса. Охраняемая придомовая территория и благоустроенный двор. Этот дом собрал лучшее из полученного опыта строительства и планирования квартир.

Квартиры от 110 кв. м. Двухуровневые квартиры от 169 кв. м., пентхаусы — 425 кв. м. с террасами, где можно хорошо отдохнуть с семьей и друзьями. Все квартиры в этом доме индивидуальны по своим возможностям и характеристикам. Особенность конструкции позволяет вносить коррективы в планировочное решение и адаптировать помещения под себя», — описывает преимущества, которые вы получите за $850 000 по курсу, агент.

Понижаем ставки — за $600 000 в эквиваленте можно приобрести квартиру в доме «Времена года», ставшем в свое время элитным долгостроем. К счастью, темные времена у объекта уже позади и счастливые новоселы могут вовсю заниматься ремонтом. А разойтись действительно есть где — потолки высотой 3,8 метра, 294 «квадрата» и почему-то отсутствие стяжки на полу. В объявлении квартира позиционируется как «трешка», но мы же понимаем, что это все условности.

Фото: onliner

«Площадь по СНБ — 302 м²/ жилая 266 м². Квартира повышенной комфортности. В наличии все коммуникации, установлены счетчики учета воды. Квартира имеет хорошее естественное освещение благодаря наличию больших окон и удачному расположению. По замыслу архитекторов подъезды оформлены в соответствии с одной из пор года — зима, весна, лето и осень, что подтверждает название дома — „Времена года“. Лестничные клетки отделаны таким благородным материалом, как мрамор. Наличие кованых перил и эксклюзивных витражей, выполненных в средневековом стиле», — уточняет агент, который к тому же готов помочь с оформлением документов для кредита.

Фото: onliner

Опять $600 000 по курсу, и совсем другая часть города. За эту сумму продавец готов расстаться с пентхаусом в первом белорусском небоскребе «Парус». 236 квадратных метров, и возможность из собственных окон видеть почти весь город — хороший расклад для тех, у кого есть большие деньги.

«Продажа уникального объекта недвижимости, равного которому больше не появится: пентхаус на 31—32-м этажах в самом центре города в жилом доме „Парус“. Шикарный вид из окон и террасы, площадь — 235,8/188,4/71,8, собственная терраса — 135,4 кв. м, окна «до пола», два балкона 4,9+4,9 кв. м, потолки — 3,06 м, достойные соседи.

Большой тамбур на две квартиры — 50 кв. м. Собственная хорошая система рекуперации, подогрев полов, квартира без отделочных работ. Свободная планировка. Чистая продажа. В двух шагах станция метро „Фрунзенская“, гипермаркет „Корона“. Вся инфраструктура центра города. Квартира для VIP позволит реализовать ваши пожелания на 100 %», — не дает перевести дух агент.

Как правило, хороший ремонт квартиры с мебелью и бытовой техникой обходится практически в половину стоимости самого жилья. Нетрудно догадаться, что при обустройстве этих «квадратов» хозяин легко «выскочит» за $1 000 000.