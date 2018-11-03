Как БРСМ жаловался на троллей и «оживил» Брежнева 10 3.11.2018, 8:59

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Смотришь на снимки — и не веришь, что такое возможно сегодня.

Накануне публикации скандальной аудиозаписи о том, как школьников загоняют в БРСМ, в организации с помпой отмечали столетие комсомола, пишет «Салідарнасць».

Смотришь на снимки — и не веришь, что такое возможно сегодня в Беларуси: торт с надписью «100 лет ВЛКСМ», вечеринки «Назад, в СССР» и снимки на фоне красного знамени и с бюстом Ильича в обнимку.

Так отмечали столетие комсомола в Гродно.

В Витебске испекли торт по случаю столетия комсомола, а в Бресте в клубе «Кирпич» организовали «Комсомол-пати», где, как обещали организаторы, все было «окутано эпохой всесоюзных ударных строек, комсомольских песен и лозунгами времен комсомольского движения».

Интересно, что за неделю до взорвавшей Байнет аудиозаписи о том, как детей загоняют в БРСМ, руководство организации решило, что «в связи с предстоящим праздником – 100-летием ВЛКСМ резко активизировались тролли» в их сообществе ВКонтакте.

«Складывается впечатление, что поступил определенный заказ, потому что нам звонят из Германии, Польши и других стран Евросоюза и пытаются очернить организацию,— обратились администраторы группы к подписчикам и призвали всех «дружно посмеяться и с большим удовольствием тоже их потроллить».