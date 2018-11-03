Сокровища «небелунгов» 2 Янка Грыль, «Белгазета»

3.11.2018, 9:19

2,976

Чарка и шкварка куда более уязвимы для критики, чем остальные составляющие белорусской«модели».

Коль скоро мы решили, что государство - это такой дед Белун, языческий бог счастья, а госаппарат - наши белорусские небелунги, стыдливо называемые СМИ «чиновниками», метафорический ряд стоит продолжить. У небелунгов должен быть клад. И мы все знаем, о каких сокровищах, обеспечивающих магическое всевластие над электоратом, идет речь. Это чарка и шкварка - доступный алкоголь и общий уровень благосостояния (зарплата/ розничные цены), позволяющий его хоть чем-то закусывать.

Чарка и шкварка куда более уязвимы для критики, чем остальные составляющие белорусской стабильности (например, многовекторность). С многовекторностью все просто. 12 октября на Форуме регионов России и Беларуси в Могилеве Александр Лукашенко в порыве нечаянной откровенности сообщил своему коллеге Владимиру Путину: «Это такой город, я бы даже сказал, больше русский, чем белорусский, - восток Беларуси». Натурально, 26 октября на Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле он просто не мог не сказать своему украинскому коллеге Петру Порошенко: «Гомель ничем не отличается от прекрасных украинских городов»). Еще вопросы по многовекторности есть? Зато по чарке и шкварке не все так однозначно: вопросов хоть отбавляй.

НЕДОШКВАРИЛИ: СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В СЕНТЯБРЕ УМЕНЬШИЛАСЬ

23 октября премьер-министр провел рабочее совещание по уровню зарплат в стране. Все оказалось очень грустно: средняя зарплата в сентябре снизилась по сравнению с августовской. С другой стороны, в последний летний месяц и рубль был посильнее, и фамилия премьера РБ звучала по-другому.

Поэтому никаких особых претензий к Сергею Румасу и новому составу Совмина быть не может: люди стараются, работают, честно признают, что данные по зарплате за сентябрь оказались гораздо ниже оценки правительства. Обратите внимание: не просто ниже, а гораздо ниже.

Видимо, эта траектория была прочерчена еще в последних числах августа, когда Совмин принимал постановление «Об установлении размера тарифной ставки I разряда и повышении зарплаты отдельным категориям работников».

Предсказать, что реальный сектор недоберет в России после ослабления тамошней нацвалюты, было несложно. Несложно было и подсчитать, перекроет ли повышение зарплат бюджетникам возможные потери реального сектора. Однако ожидания оказались хуже расчетов, о чем честно сообщил Румас.

Оргвыводы премьер-министр тоже сделал в духе августовского постановления: «Значительные отклонения по отдельным областям и министерствам показывают, что не для всех органов госуправления целевая задача по средней зарплате является приоритетной».

Увы, это так. У госорганов имеются и другие прогнозные показатели. Делать ставку исключительно «на достижение и удержание в 2018г. средней зарплаты по стране на уровне BYN1000, а в бюджетной сфере - не ниже 80% от данного уровня», как предписывает августовское постановление, ни один чиновник не будет.

Как и предсказывала «БелГазета» еще летом, скорее всего, в 2018-19гг. нас ждет продолжительный и весьма предсказуемый танец вокруг цифры BYN1000: ее достижение в конце года, перекрываемое предновогодним всплеском потребительских расходов (ура, прогнозные показатели выполнены!), затем длительное, многомесячное падение зарплат зимой и в начале весны (отдельные ведомства и предприятия недорабатывают!), далее, примерно с апреля-мая, на фоне потихоньку становящейся традицией сезонной дефляции, снова рост (жить стало лучше, жить стало веселее, скоро в отпуск!) и опять откат после потребительского всплеска в конце лета - начале осени (не для всех госорганов задача по средней зарплате является приоритетной!).

«БелГазета» не настаивает на этой прогностической модели. Самое главное по поводу зарплат еще в ноябре 2017г. сказал Лукашенко: «В начале 2018г. будет больше выходных, соответственно, люди будут меньше работать и могут получить зарплату чуть ниже планируемого уровня».

Прогноз правителя пусть и не оправдался полностью, зато натолкнул госуправленцев на целый ряд продуктивных схем оптимизации издержек при оплате труда наемных работников.

«Потихоньку, хоть немножко, постепенно» - это и есть пресловутый белорусский градуализм. Одно дело - рубить хвост по частям. Совсем другое дело - так же по частям, локально и пошагово, наращивать выпавшую во время кризиса шерсть. В первом случае животное будет просто мучиться и орать, во втором - еще и отпугивать своим видом других животных. Социальной стабильности от этого точно не прибавится.

Янка Грыль, «Белгазета»