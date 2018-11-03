Поезд «Минск-Адлер» столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае 3.11.2018, 10:16

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Пострадало около 20 человек.

Почти 20 человек пострадали в субботу утром при столкновении поезда и грузовика в Краснодарском крае, в основном у них легкие травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«Сегодня в 4 часа 10 минут на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 301 сообщением Минск — Адлер. В результате ДТП пострадали машинист и помощник машиниста, водитель автомобиля доставлен в больницу. 15 пассажиров поезда обратились за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы», — говорится в сообщении.

В результате происшествия госпитализированы четыре человека, в том числе водитель грузовика, машинист и его помощник.

Один пострадавший в результате столкновения поезда и грузовика в Краснодарском крае находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в субботу в Тимашевской районной больнице, куда доставили пострадавших.

По данным пресс-службы краевого главка МВД, в поезде ехали 650 человек, в том числе 188 детей.

Машинист, сообщают в пресс-службе, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В полиции заявили, что в происшествии, предварительно, виноват водитель «КамАЗа».

«Движение поездов в настоящее время осуществляется по соседнему пути. Ожидается задержка пассажирских поездов № 103 сообщением Адлер — Москва и № 335 сообщением Екатеринбург — Новороссийск», — добавляется в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что поезд продолжил движение после замены локомотива.

«Движение не прерывалось», — сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что инцидент произошел на регулируемом переезде.