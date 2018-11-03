Лукашенко дал «железное поручение» разводить овец 37 3.11.2018, 10:23

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Этим должны заниматься «губернаторы» Могилевской и Витебской области.

Оказывается, Лукашенко не только тонкий знаток в производстве скрипок и лыж. В пятницу, посещая Витебский меховой комбинат, он продемонстрировал еще и свои знания в области переработки пушнины, пишет «Солидарность».

— Ты должен, это твоя железная задача, это тебе поручение железобетонное — переработать стараться все пушнину, — обратился правитель к директору предприятия. — Если пойдет нормально, чтобы не в убыток было производителям... Норки и прочие там, соболя... Если это будет нормально, значит мы поддержим и третью или четвертую там очередь по строительству цеха, когда ты освоишь в две-три смены, чтобы 500 тысяч до миллиона ты здесь перерабатывал!

Пресс-служба правителя эту цитату приводить не стала, зато на видео видно, как это «железобетонное поручение» тут же записал глава комитета Госконтроля Леонид Анфимов.

— Но у нас, наверное, и частники там какие-то что-то делают. Ну и пусть делают. Это тоже хорошо, — поделился рыночными соображениями правитель. — Я видел, что здесь происходит, на этом рынке изделий этих. Ну и у тебя, чтобы конкуренция немножко была маленькая.

И обратился к чиновникам: «И не дай Бог у него будут проблемы с сырьем».

Далее Лукашенко вдруг вспомнил о своем давнем поручении выращивать овец и потребовал принять правительственную программу по этому поводу.

— Первый вопрос — это сырье. Поэтому мы должны принять правительственную программу, а губернаторы пусть приступают Могилевской и Витебской области к исполнению того, что я сказал. По весне доложат, как они это будут все производить и выращивать, какие породы овец, и сколько они в течение года ему поставят этих овец. Железное поручение на контроль.