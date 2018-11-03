Центробанки скупили рекордное количество золота 1 3.11.2018, 10:55

Продажа золота в мире выросла на 22%.

Центробанки стран скупили в третьем квартале 48,4 т золота, что на 22% выше уровня прошлого года и является самым высоким показателем чистых покупок с 2015 года. Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council), сообщает zn.ua.

Основными покупателями золота за этот период стали Россия, Турция и Казахстан. Отмечается, что Банк России приобрел 92,2 тонны золота, что является рекордным объемом закупки драгоценного металла за квартал. В результате золотой запас России впервые в истории превысил 2 тыс. тонн, что составляет 17% от общих резервов этой страны. В России считают золото "100-процентной гарантией от юридических и политических рисков".

Турция купила 18,5 т золота в третьем квартале, нарастив золотовалютные запасы до 258,6 т. Преимущественно покупки осуществлялись на фоне девальвации лиры на 25%.

Казахстан увеличил золотой запас до 335,1 т, приобрев в третьем квартале 13,4 т.

Резервный банк Индии увеличил покупку в третьем квартале на 13,7 т - до 21,8 т. Европейские центральные банки также начали покупать золото. Национальный банк Польши выходил на рынок ежемесячно, приобрев в целом 13,7 т до 116,7 т. А в начале октября Венгрия объявила, что она увеличила золотовалютные резервы в десять раз - с 3.1 т до 31.5 т, что является самым высоким с 1990 года уровнем.

В начале сентября центральный банк Ирака заявил, что он воспользовался более низкими ценами на золото, чтобы купить 6.5 т. Монгольский центральный банк за первые восемь месяцев этого года купил 12,2 т. В то же время Чехия и Германия в третьем квартале покупку золота не осуществляли.