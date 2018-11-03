Пенсионер купил первый в жизни лотерейный билет – и стал богаче на $555 тысяч 1 3.11.2018, 10:59

Счастливый билет продали в штате Вирджиния.

Если вы ни разу в жизни не покупали лотерейные билеты, то, возможно, пришло время сделать это, пишет 120.su.

Взять хотя бы Энтони Сцинта, пенсионера из Александрии (Вирджиния, США), который за всю свою жизнь ни разу не принимал участие в лотереях и вот наконец решил попробовать. То ли мужчина и впрямь оказался на редкость везучим, то ли сработала «удача новичка», но Энтони, купивший первый в своей жизни билет «Virginia Lottery», выиграл главный приз и стал богаче на 555 555 долларов.

Везунчик теперь очень рад тому, что решил рискнуть. Правда, он не уверен, будет ли покупать лотерейные билеты и дальше. Кроме того, Энтони пока понятия не имеет, что делать с неожиданным богатством.