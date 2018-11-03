Зато смешно Иван Давыдов, «Сноб»

3.11.2018, 11:10

1,599

Главные достижения Кремля.

Всякая власть любит хвастаться собственными достижениями, российская — не исключение. Да и то — даже обычный человек не прочь достижениями похвастаться, отчего бы людям, которые судьбы мира вершат, не заняться тем же? Приятнее хвастаться достижениями, чем каяться в грехах, правда ведь.

С нашими начальниками, правда, сложно — не сразу поймешь, хвастаются они или пугают. Беглый обзор новостей порождает целый букет разнообразных опасений даже во вполне хладнокровном наблюдателе. Ну, такое, например, достижение: «В Красноярском крае уничтожили полторы тонны голландского сыра». За колючими скупыми фразами официального рапорта: «Продукция изъята из реализации и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю» — привычная уже картина. Осенний холодок, жухлая трава. Свалка, яма, бульдозер. Поверженные сырные головы.

Вот сказал, что картина привычная, а ведь это неправда. Столько уже лет прошло, а привыкнуть не получается. Ползет над жухлой травой красноярской свалки легкий аромат безумия, и не назовешь его приятным. Победили, справились, зарыли в землю, будто в жертву духам ада, еще полторы тонны качественной еды, а радости нет. Есть не то чтобы испуг, а именно вот опасение: непонятно, чего конкретно ждать от людей, которые регулярно хоронят сыр и хвастаются потом свершениями, но при этом понятно, что ничего хорошего ждать не стоит.

Или вот еще: в «Единой России» разработали законопроект о кибердружинниках, скоро его рассмотрят и вполне возможно, что примут. «Кибердружинники, которые в соответствии с этой инициативой смогут выявлять на просторах интернета противоправную информацию, в том числе экстремистского характера, будут теперь законодательно в связи с правоохранительными органами, которые занимаются этим профессионально», — сообщает один из авторов законопроекта. И дальше что-то про развитие гражданского общества. Успех? Конечно, успех, это ведь хорошо, когда гражданское общество развивается.

Чем обернется для мирного жителя очередной шаг вперед в деле развития гражданского общества? Тут как раз все понятно и прозрачно: жизнь безопасней не станет, зато у работы стукачей-добровольцев появятся законодательные основания. Создадут организации, выделят бюджет, что-нибудь украдут (и не то беда, что украдут, все равно бы украли, беда, что украдут, совершая попутно дело ненужное и злое). Подкинут органам очередных каких-нибудь любителей сомнительных мемов, любителей посадят или оштрафуют, органы отчитаются о достижениях на ниве борьбы с экстремизмом.

Да, понятно, что регулярные отчеты органов об успехах в борьбе с экстремизмом — отдельный и особый род властного хвастовства, за которым изувеченные судьбы живых и, как правило, молодых людей. А главное, успехи эти никак не коррелируют с реальными угрозами. Когда дело доходит до настоящих убийств, органы защитить не могут ни себя, ни других. Ни в Керчи, ни в Архангельске.

Ну а уж на самый верх и заглядывать боязно: оттуда теперь регулярно обещают такие успехи, которые поводов для сомнения не оставляют. То, скажут, так можем прыгнуть, что никому мало не покажется, а то и вовсе намекают, что готовы все население оптом перевести в рай на постоянное место жительства. Тут рассуждать не о чем, остается только бояться.

Но за всем этим потоком пугающих рассказов о достижениях прячется одно, главное, о котором государственные люди вслух не рассуждают и, скорее всего, даже не догадываются. А если бы догадались — расстроились. Не возьмусь точно объяснить, как так вышло. Может быть, причина в некотором переизбытке этих самых успехов, способном вызвать головокружение даже у людей крепких. Может, в том, что пугают нас своими успехами слишком косноязычные товарищи, к жертвам зовут чрезмерно раскормленные и явно умеющие наслаждаться простыми радостями жизни, а сгнивший Запад активнее прочих проклинают те, кто успел обзавестись на сгнившем Западе элитной недвижимостью. Может, и другие найдутся причины. Но факт в том, что все они — с грозными своими речами, с ядерной дубинкой и обычной арматурой, с запретительными законами, ОМОНом и тюрьмами — сумели сделаться смешными.

Невозможно без смеха смотреть на людей, которые с упорством, явно достойным лучшего применения, зарывают в землю сыр. Невозможно не рассмеяться, слушая, как мешает блатную феню с рассуждениями о чести офицера мужчина в гигантской фуражке, шитой золотом, даже если он при этом обещает из обычного гражданина сделать «сочную отбивную». Тяжело не улыбнуться, представив, как копошатся кибердружинники, выискивая крамолу в веселых картинках: «Андрюха, у нас лайк — возможно, криминал!»

Вот свежайший пример, прямиком из ленты новостей, и, кстати, что для лент новостей нынче не характерно, — прямой угрозы населению не содержащий: «Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что новая российская концепция освоения Луны появится в течение двух недель». Читаешь — и понимаешь, что любые комментарии излишни. Достаточно просто представить себе этого человека, который важно рассуждает об освоении Луны. Вспомнить все, что он за последние годы сломал и утопил. Порадоваться, что спаслись при последней (пока) катастрофе космонавты. Взгрустнуть, подумав про таксу, которая от Рогозина не спаслась. А как он, якобы, застрял в танке! Как выстрелил сам себе в ногу в тире! Талантище. Побольше бы таких.

В этом и есть главное достижение нынешних властителей наших: чем бы они ни пугали, к каким бы еще успехам ни рвались — сначала все-таки смеешься, а потом уже начинаешь бояться.

Правда, платим мы дороговато за это шоу. Зато смешно.

Иван Давыдов, «Сноб»