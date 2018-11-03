У белорусов усилились девальвационные ожидания 3.11.2018, 11:39

Нацбанк рассказал об основных угрозах для курса рубля.

В Беларуси усилились девальвационные ожидания населения на фоне ослабления российского рубля относительно других валют. При этом дополнительную турбулентность на внутреннем валютном рынке для курса белорусского рубля обеспечивает само население, из-за того что сократило продажу иностранной валюты. Об этом говорится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина, сообщает tut.by.

Чистая продажа населением иностранной валюты за 9 месяцев текущего года составила 1,1 млрд долларов. Это меньше уровня прошлого года, когда население продало валюты на 1,6 млрд долларов.

— Но если чистый спрос со стороны субъектов хозяйствования является достаточно устойчивым, то чистое предложение со стороны населения, как показал сентябрь 2018 года, может достаточно быстро исчезнуть, создавая тем самым дополнительную турбулентность на внутреннем валютном рынке для курса национальной валюты, — отмечает Дмитрий Мурин.

Представитель Нацбанка отмечает, что усиление девальвационных ожиданий населения произошло на фоне ослабления российского рубля относительно других валют в ответ на принятие очередных санкций относительно России. И если в январе-августе этого года среднемесячный объем чистого предложения иностранной валюты со стороны населения составлял 134 млн долларов, то в сентябре оно сократилось до 6,7 млн долларов вследствие снижения продажи валюты.

— В совокупности данные факторы привели к достаточно сильному изменению обменного курса белорусского рубля за один месяц. Если за январь-август 2018 года стоимость корзины валют уменьшилась на 3,5%, то за январь-сентябрь 2018 года — уже на 0,4%. Как видно, курсовой фактор также теряет свое благоприятное воздействие на инфляцию.

Ослабление белорусского рубля по итогам третьего квартала составило 2,3% к доллару, 0,3% к евро, укрепление к российскому рублю — 3,5% (в расчетах использован средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров).