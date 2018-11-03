В Москве у знакомого с архангельским студентом подростка «нашли» бомбу 3.11.2018, 11:48

Фото: Ирина Скалина / ТАСС

Российские власти использовали данные переписки в сети.

В Москве задержан подросток, общавшийся с совершившим теракт в Архангельске молодым человеком, в его квартире найдена бомба. Об этом сообщает источник ТАСС и подтвердил собеседник РБК в МВД.

Ученик одной из московских школ был задержан после того, как оперативники изучили переписку подростка, устроившего теракт в здании УФСБ по Архангельской области. Задержанного опрашивает следователь в присутствии сотрудника инспекции по делам несовершеннолетних. Тот же источник подтверждает обнаружение компонентов взрывного устройства в квартире подростка.

Собеседник РБК уточнил, что подростки познакомились через соцсети, где обсуждали технологии производства взрывных устройств.

Источник также говорит о найденной дома у подростка бомбе. «У него дома на улице Свободы обнаружено взрывное устройство и компоненты для его изготовления», — рассказал собеседник агентства.

Взрыв в здании регионального управления ФСБ произошел утром в среду, 31 октября. 17-летний молодой человек, студент местного политехнического техникума, зашел в приемную УФСБ и достал из сумки предмет, который взорвался у него в руках. Юноша погиб во время взрыва, пострадали три сотрудника ФСБ. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов.

Бабушка погибшего подростка рассказала, что он увлекался историей. Говоря о его взглядах, она сообщила, что молодой человек не хотел идти в армию, чтобы «не защищать богатых, которые в офшорах деньги держат и приватизируют народное богатство». По данным «Коммерсанта», молодой человек придерживался анархистских взглядов и состоял в чатах для общения с единомышленниками. В одном из них он за семь минут до взрыва сообщил о готовящемся теракте. Своим мотивом он назвал то, что «в ФСБ пытают» людей и фабрикуют уголовные дела».