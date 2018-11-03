Видеофакт: Мужчина прошел без очереди за дешевыми квартирами от УКС – и что из этого вышло 2 3.11.2018, 11:55

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Фото: tut.by

После бессонной ночи люди устроили скандал.

Ночь с 31 октября на 1 ноября несколько человек провели под дверями УКСа Советского района: с утра ведомство начало предварительную запись на заключение договоров по строительству квартир в новостройке на пересечении Восточной и Олешева. Но один из минчан оказался проворнее и к тому моменту, как «стояльцы» попали в кабинет директора, уже сидел на стуле перед юристом с паспортом в руках. Претенденты на квартиры от УКСа начали выяснять отношения, а один из тех, кто ночевал в очереди, — записывать происходящее на видео. В итоге квартиры не достались никому из присутствующих: чиновники начали принимать звонки и бронировать жилье за дозвонившимися, пишет onliner.by.

Источник: onliner.by

Очередь за квартирами от УКСа — явление неоднозначное. Оно возникло осенью 2016 года, когда УКС Центрального района предложил всем желающим построить квартиры в Новинках по цене от $680 за «квадрат». Через 5 дней на 15 квартир претендовало 95 человек. После этого было много проектных деклараций от разных УКСов с шокирующе дешевыми квартирами. В последнее время цены перестали быть такими привлекательными, а ажиотаж — впечатляющим. Но люди продолжили ночевать в очередях, чтобы повысить свои шансы на успех.

31 октября УКС Советского района выпустил очередную проектную декларацию на квартиры в монолитной 10-этажке на Олешева с квадратным метром по $1260 для всех желающих и машино-местами в подземном паркинге по 32 000 белорусских рублей.

Источник: onliner.by

— «Трешка» площадью 90 кв. м с машино-местом в подземном паркинге предлагается нуждающимся по очень привлекательной цене — $82,5 тыс., — рассказывает Игорь, минчанин, который провел ночь в очереди у дверей УКСа. — Но в декларации всего две квартиры, которые продаются по такой цене, такая же «трешка» для ненуждающихся обойдется уже $132 тыс. 1 ноября УКС Советского района должен был осуществлять предварительную запись желающих построить эти квартиры. Мы заранее знали, что этим утром они будут принимать заявки на квартиры по звонку, но решили, что прийти будет надежней.

— УКС должен был открыть двери в 8:30, — продолжает он. — В 8:00 на работу в УКС пришел директор. Постучался, потому что дверь была закрыта, а вслед за ним гуськом прошли 4 человека — в пиджаках, как на работу. Мы решили, что все они — сотрудники УКСа, но на всякий случай я спросил вахтершу: во сколько нам входить? «В 8:30», — невозмутимо сказала она. Ждем дальше. В 8:20 нас все-таки запустили в холл, чтобы мы не мерзли на улице. В холле мы снова ждали. Никто в кабинет не заходил — ни мы, ни кто-либо другой. В 8:30 нас приглашают в кабинет. А там уже сидит посторонний мужчина на кресле для посетителей. И нам говорят: «Подходите по одному». Михаил, который стоял в очереди первым, подает документы, а этот мужчина нам говорит: «Так я же первый!» Мы немного обалдели от такого заявления.

Источник: onliner.by

— Спрашиваю у директора: как у вас в кабинете в нерабочее время оказался этот человек? «Я вам отвечу в письменной форме», — говорит он. Я вызвал «102», сотрудник милиции составил протокол. А работница УКСа не стала ждать развязки, а просто начала принимать звонки от всех желающих. В итоге мы остались без квартир. Их было-то всего две штуки по интересной цене.

Комментарий Управления капитального строительства Советского района

— Сотрудники нашего предприятия пришли на работу до 8:00 и посторонних в здание УКСа не пропускали, но после 8 часов дверь осталась открытой, — комментирует ситуацию Валерий Минченков, директор управления. — Люди, которые стояли в очереди, продолжили стоять на крыльце. А этот мужчина, как он сам мне потом пояснял, зашел в УКС беспрепятственно, услышал, что предварительная запись будет в 1-м кабинете, зашел сюда и сел. Я не могу сказать, во сколько это случилось, потому что ночью затекла кровля администрации Советского района, мне пришлось отъехать из УКСа до начала рабочего дня. В 7:45 я покинул здание УКСа и вернулся в управление где-то в 8:26—8:28, зашел в свой кабинет. В это время там уже была полемика: в кресле сидел мужчина, а рядом стояли еще несколько человек. Я сказал, что, пока они не выяснят отношения, никакой записи не будет, и вызвал наряд милиции. Но при этом мы принимали звонки от желающих построить квартиры — заранее предупредили, что практикуем запись по телефону. Милиционер опросил сотрудников УКСа, как и в какое время этот мужчина попал в кабинет. Надеюсь, этот инцидент будет расследован.